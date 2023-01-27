«Голден Стэйт» отправил Мозеса Муди в G-лигу

Теги Голден Стэйт НБА G-лига Мозес Муди Патрик Болдуин Райан Роллинз Баскетбол

«Голден Стэйт» отправил атакующего защитника Мозеса Муди в Лигу развития НБА.

Муди – 14-й номер драфта-2021. Во втором для себя сезоне НБА 20-летний баскетболист набирает 5,2 очка и 1,7 подбора в среднем за игру в 39 матчах.

В «Санта-Круз» также отправлены защитник Райан Роллинз и форвард Патрик Болудин.

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14 комментариев

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Gauche
Уайзмэн, Куминга и Муди - это, соответственно, Железный Дровосек, Страшила и Трусливый Лев. Одному не хватает сердца, другому - мозгов, третьему - смелости.
База у Муди отличная, но, блин, такого с**кливого баскетболиста ещё поискать! Кажется, терпение Керра лопнуло, когда в матче с Бруклином (тут могу ошибаться) Муди мог бросить трёху в конце владения, передержал, сбросил партнёру и "поймал" того на противоходе - мяч вообще улетел в аут.
Ладно, в прошлом сезоне мандражил по-черному, но за полтора года можно уже было как-то обвыкнуться. Двусторонние Джером и Лэмб не стесняются обыгрывать в одного и набирают двадцатки, а этот даже с нулём отбрасывается из выгодной позиции.
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+4
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anastasia Krugova
Ответ Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
что за глупости ты пишешь? ГСВ чемпионы ,они снова сражаются за самые высокие месте .
Когда тренер должен давать молодым игрокам время ? В плей офф ? или может в финале НБА ?

когда у ГСВ были траблы с травмами ..играли все )
сейчас не та ситуация что бы жертвовать результатами ради прокачки молодых .

Сейчас объективно им тупо нет места в ротации ..лучше бегать с молодыми пацанами ,чем сидеть на лавке )))
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whoisme
Ответ Cubs-V
Советую посмотреть https://www.sports.ru/tribuna/blogs/salarycap/804793.html
Увидел, чуть отличаются от хушайпа
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Cubs-V
Ответ whoisme
я зашел на хупшайп и увидел, что красным контракт(выбор команды продлевать/нет), видимо не понял систему
Советую посмотреть
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/salarycap/804793.html
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Прозектор-50
Нормальное развитие ситуации.
В ротации Стэф, Клей, Уиггинс, Пул, Донте для Муди объективно нет места. Прямо сейчас нет.
Поэтому пусть играет в G-лиге по 30 минут. Набирается опыта. Ему всего 20 лет.
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whoisme
Ответ Cubs-V
Оба на контрактах. Гарантированных.
я зашел на хупшайп и увидел, что красным контракт(выбор команды продлевать/нет), видимо не понял систему
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Я из Ленинграда
Ответ Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
... Вроде бы здраво размышлял недавно, но вот опять начинаете... В прошлом году менеджмент как сработал? Чувствуете, что нет равных GSW... Проигранные матчи - это проигрыши самих себе... Вернитесь к здравым комментариям...
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speeditw
Ответ Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
Ну естественно, как же новость про ГСВ может обойтись без коммента от главного 🤡 спортса. Пул первые 2 сезона ровно также не получал игрового времени и играл в джи лиге, но как мы видим из него вырастили потенциальную замену Стэфу. Поэтому, говорить про то, что кто-то там провально воспользовался пиками после 1.5 сезона игры Куминги и Муди могут только полные профаны, которые совершенно не понимают ничего в развитии молодых проспектов, тем более что Куминга уже начал показывать определённый прогресс при игре в защите, что отмечал сам Керр, да и бросок у него стал стабильнее и ему всего 20 лет, в потенциале это может быть что-то наподобии Кавая или Ануноби...
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+15
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За Валенсию с 1999
Лунатика тоже пора отправлять
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Cubs-V
Ответ whoisme
Я так понимаю на Муди и Уайзмана у ГСВ тим оптишн и огни их могут отчислить летом, что скорее всего и случится. Кумингу бы тоже. Их можно продлить только ради обменов, если конечно они кому-то нужны
Оба на контрактах. Гарантированных.
+2
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+2
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whoisme
Я так понимаю на Муди и Уайзмана у ГСВ тим оптишн и огни их могут отчислить летом, что скорее всего и случится. Кумингу бы тоже. Их можно продлить только ради обменов, если конечно они кому-то нужны
+1
-4
-3
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rembrandao
Ответ Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
Не согласен насчет Куминги, 7-й пик за него на момент драфта выглядел вполне логично, таланта там много. В некоторых моках он шел даже выше. 14-й пик за Муди тоже. Другое дело, что ГСВ не дает обоим нормального игрового времени и никак не развивает игроков. У Куминги нормального броска и игрового IQ как не было, так и нет. А у Муди, судя по всему, проблемы с уверенностью.
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Tim Timson
Ответ Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
Выбрали сырых но талантливых. Времени развивать их нет сейчас. В других клубах бы уже были в ближе к старту. Хорошо ещё в Пула попали
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-2
0
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Мурзин Ринат
Один из самых лучших менеджментов в лиге, так провально воспользовался своими высокими пиками тех лет, что даже удивительно, абсолютно все игроки даже и близко не игроки ротации. У многих может вызовет сомнения Куминга из-за последнего матча, но он ужасен всегда, да и в мемфисе вчера не было Адамса, что и позволило ему спокойно быть в краске. Что Куминга , что Уайзмен очень странные выборы, один не играл в колледже совсем из-за скандала, другой из лиги развития без какой-либо базы, а Муди ещё со времён Арканзаса был странным в плане стабильности
+16
-17
-1
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