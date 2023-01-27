« » отправил атакующего защитника в Лигу развития .

Муди – 14-й номер драфта-2021. Во втором для себя сезоне НБА 20-летний баскетболист набирает 5,2 очка и 1,7 подбора в среднем за игру в 39 матчах.

В «Санта-Круз» также отправлены защитник и форвард Патрик Болудин.

Наши среди лучших. Егор Демин уже побеждает с «Реалом»

Косички Айверсона – главный атрибут его культурного влияния. Совладать с ними не смог даже Дэвид Стерн