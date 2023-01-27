«Голден Стэйт» отправил Мозеса Муди в G-лигу
«Голден Стэйт» отправил атакующего защитника Мозеса Муди в Лигу развития НБА.
Муди – 14-й номер драфта-2021. Во втором для себя сезоне НБА 20-летний баскетболист набирает 5,2 очка и 1,7 подбора в среднем за игру в 39 матчах.
В «Санта-Круз» также отправлены защитник Райан Роллинз и форвард Патрик Болудин.
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База у Муди отличная, но, блин, такого с**кливого баскетболиста ещё поискать! Кажется, терпение Керра лопнуло, когда в матче с Бруклином (тут могу ошибаться) Муди мог бросить трёху в конце владения, передержал, сбросил партнёру и "поймал" того на противоходе - мяч вообще улетел в аут.
Ладно, в прошлом сезоне мандражил по-черному, но за полтора года можно уже было как-то обвыкнуться. Двусторонние Джером и Лэмб не стесняются обыгрывать в одного и набирают двадцатки, а этот даже с нулём отбрасывается из выгодной позиции.
Когда тренер должен давать молодым игрокам время ? В плей офф ? или может в финале НБА ?
когда у ГСВ были траблы с травмами ..играли все )
сейчас не та ситуация что бы жертвовать результатами ради прокачки молодых .
Сейчас объективно им тупо нет места в ротации ..лучше бегать с молодыми пацанами ,чем сидеть на лавке )))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/salarycap/804793.html
В ротации Стэф, Клей, Уиггинс, Пул, Донте для Муди объективно нет места. Прямо сейчас нет.
Поэтому пусть играет в G-лиге по 30 минут. Набирается опыта. Ему всего 20 лет.