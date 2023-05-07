Игроки «Филадельфии» провели честный разговор между собой после поражения в 3-м матче с «Бостоном»

Разыгрывающий «Филадельфии» поделился, что команда провела между собой откровенный диалог после поражения в третьем матче серии с « » (102:114, 1-2).

«Самое главное [на сегодняшнем разборе матча] было то, что мы посмотрели правде в глаза, и это очень важно. Семья должна быть честной друг с другом. Семья должна высказывать, что у нее на душе. Мы должны выражать эмоции, которые испытываем, чтобы сбросить этот камень негодования.

И мне кажется, мы отлично справлялись с этим весь год», – заявил Макси.

Дрэймонд Грин надел футболку Гризманна и победил «Лейкерс». У них взаимная симпатия

Джимми Батлер и Том Тибодо были созданы друг для друга. Настолько, что маниакальность обоих разрушила идеальный союз

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы