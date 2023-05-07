Игроки «Филадельфии» провели честный разговор между собой после поражения в 3-м матче с «Бостоном»

Теги Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Тайриз Макси Баскетбол

Разыгрывающий «Филадельфии» Тайриз Макси поделился, что команда провела между собой откровенный диалог после поражения в третьем матче серии с «Бостоном» (102:114, 1-2).

«Самое главное [на сегодняшнем разборе матча] было то, что мы посмотрели правде в глаза, и это очень важно. Семья должна быть честной друг с другом. Семья должна высказывать, что у нее на душе. Мы должны выражать эмоции, которые испытываем, чтобы сбросить этот камень негодования.

И мне кажется, мы отлично справлялись с этим весь год», – заявил Макси.

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6 комментариев

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Дифиченто
«Мы - говно!» - классиками воодушевлялись?
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Антон
Ответ Дифиченто
«Мы - говно!» - классиками воодушевлялись?
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Djoyin
Могли и отпуск обсуждать честно, кто с кем в случае чего едет ловить тунца в глухомань, где из средств связи только почтовые чайки
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Артём Голобородько
А есть инфа, в каком стрип-клубе прошло собрание?
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Abdulla
Макси крутой пацан. Сам себя делает, ведь сверхталантов не было, нет роста, атлетизма и т.п.
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