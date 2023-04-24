Сет Карри: «Тайриз Макси нашел свою роль, и он становится только лучше»

Теги Бруклин Филадельфия НБА НБА плей-офф Сет Карри Тайриз Макси Баскетбол

Защитник «Бруклина» Сет Карри оценил прогресс своего бывшего партнера по команде разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси.

«Тайриз научился бросать. Отныне он является шутером. Это позволяет действовать более агрессивно, используя свою скорость и проходя под кольцо, что у него всегда хорошо получалось. Макси нашел свою роль, и он становится только лучше, пользуясь предоставленными ему возможностями», – сказал Карри.

В свой первый сезон в Лиге Макси попадал лишь 30,7% 3-очковых, совершая 1,7 попытки за матч.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата-2022/23 разыгрывающий был точен в 43,4% случаев, бросая из-за дуги 6,2 раза за игру.

В серии с «Нетс» Макси реализовал 50% бросков издали (7,5 попытки).

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2 комментария

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1ntegro
Реально, как же Филе с ним повезло. Как по мне один из главных стилов того драфта.
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Sergio19882007
Вытащил серию для 76-х)
0
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