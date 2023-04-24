Сет Карри: «Тайриз Макси нашел свою роль, и он становится только лучше»

Защитник « » оценил прогресс своего бывшего партнера по команде разыгрывающего «Филадельфии» .

«Тайриз научился бросать. Отныне он является шутером. Это позволяет действовать более агрессивно, используя свою скорость и проходя под кольцо, что у него всегда хорошо получалось. Макси нашел свою роль, и он становится только лучше, пользуясь предоставленными ему возможностями», – сказал Карри.

В свой первый сезон в Лиге Макси попадал лишь 30,7% 3-очковых, совершая 1,7 попытки за матч.

В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата-2022/23 разыгрывающий был точен в 43,4% случаев, бросая из-за дуги 6,2 раза за игру.

В серии с «Нетс» Макси реализовал 50% бросков издали (7,5 попытки).

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