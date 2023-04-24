Сет Карри: «Тайриз Макси нашел свою роль, и он становится только лучше»
Защитник «Бруклина» Сет Карри оценил прогресс своего бывшего партнера по команде разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси.
«Тайриз научился бросать. Отныне он является шутером. Это позволяет действовать более агрессивно, используя свою скорость и проходя под кольцо, что у него всегда хорошо получалось. Макси нашел свою роль, и он становится только лучше, пользуясь предоставленными ему возможностями», – сказал Карри.
В свой первый сезон в Лиге Макси попадал лишь 30,7% 3-очковых, совершая 1,7 попытки за матч.
В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата-2022/23 разыгрывающий был точен в 43,4% случаев, бросая из-за дуги 6,2 раза за игру.
В серии с «Нетс» Макси реализовал 50% бросков издали (7,5 попытки).
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