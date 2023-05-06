Алекса Аврамович успешно перенес операцию по поводу перелома руки
Атакующий защитник «Партизана» Алекса Аврамович сообщил в социальных сетях, что вчера успешно перенес операцию по поводу перелома руки.
Аврамович сломал левую руку во время третьего матча серии плей-офф Евролиги против «Реала». Игрок не смог помочь команде в четвертом матче и на следующей день после встречи отправился в Мадрид, где ему сделали операцию.
Аврамович остался в Мадриде и присоединится к команде перед пятым матчем серии против «Реала» (2-2). Матч состоится в среду.
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