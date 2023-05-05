У Габриэля Дека разрыв связки колена. Он пропустит пятый матч против «Партизана»

Форвард «Реала» получил серьезную травму колена в концовке 4-го матча серии плей-офф против « » (85:78, 2-2).

Инцидент случился за 3 минуты до конца встречи. Форвард белградской команды Зак Ледэй бросился за мячом и случайно упал на ногу Деку. Игрок « » покинул площадку и ушел в раздевалку с помощью медицинского персонала клуба.

У форварда диагностирован разрыв внутренней коллатеральной связки левого колена, согласно официальному сообщению организации.

Испанский клуб не уточнил сроки восстановления.

Восстановление от разрыва первой степени занимает от нескольких дней до 10 суток, согласно исследованиям Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Игрок точно пропустит решающий матч серии с «Партизаном» в следующую среду.

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