«Мемфис» расстанется с Диллоном Бруксом
«Мемфис» сообщил форварду Диллону Бруксу, что не станет подписывать с ним новый контракт ни при каких обстоятельствах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Согласно источникам из лиги, руководители «Гризлис» сообщили игроку о своем решении на встрече по окончании сезона.
Брукс этим летом станет неограниченно свободным агентом.
У форварда в этом сезоне снизилась эффективность в нападении – 14,3 очка при 39,6% с игры (18,4 очка при 43,2% с игры в сезоне-21/22).
Также Брукс неудачно проявил себя в плей-офф, где «Мемфис» в первом раунде уступил «Лейкерс». Диллон всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброн Джеймса, в частности, назвав его «старым»: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».
В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1, а затем оформили выход в следующий раунд в шестой встрече. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой, за что получил штраф от НБА в размере 25 тысяч долларов.
Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета
Брукс мерзкий тип, но думаю команду найдет. Большой контракт ему не светит и столько бросков совершать в другой команде ему не дадут.
Ни Хао, Диллон
Неужели он солидную прибавку затребовал? Тогда можно понять.