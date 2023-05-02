«Мемфис» расстанется с Диллоном Бруксом

«Мемфис» сообщил форварду , что не станет подписывать с ним новый контракт ни при каких обстоятельствах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам из лиги, руководители «Гризлис» сообщили игроку о своем решении на встрече по окончании сезона.

Брукс этим летом станет неограниченно свободным агентом.

У форварда в этом сезоне снизилась эффективность в нападении – 14,3 очка при 39,6% с игры (18,4 очка при 43,2% с игры в сезоне-21/22).

Также Брукс неудачно проявил себя в плей-офф, где « » в первом раунде уступил « ». Диллон всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброн Джеймса, в частности, назвав его «старым»: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1, а затем оформили выход в следующий раунд в шестой встрече. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой, за что получил штраф от в размере 25 тысяч долларов.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета