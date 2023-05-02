«Мемфис» расстанется с Диллоном Бруксом

Теги возможные переходы Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Диллон Брукс Баскетбол

«Мемфис» сообщил форварду Диллону Бруксу, что не станет подписывать с ним новый контракт ни при каких обстоятельствах, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Согласно источникам из лиги, руководители «Гризлис» сообщили игроку о своем решении на встрече по окончании сезона.

Брукс этим летом станет неограниченно свободным агентом.

У форварда в этом сезоне снизилась эффективность в нападении – 14,3 очка при 39,6% с игры (18,4 очка при 43,2% с игры в сезоне-21/22).

Также Брукс неудачно проявил себя в плей-офф, где «Мемфис» в первом раунде уступил «Лейкерс». Диллон всячески пытался вывести из себя 4-кратного MVP Леброн Джеймса, в частности, назвав его «старым»: «Никого не уважаю, пока они не выйдут и не дадут мне 40 очков».

В третьем и четвертом матчах Джеймс стал одним из лучших у «озерников», которые дважды победили и повели в серии 3-1, а затем оформили выход в следующий раунд в шестой встрече. Брукс после этих игр отказывался общаться с прессой, за что получил штраф от НБА в размере 25 тысяч долларов.

Зря Брукс тормошил Леброна. Пришлось лупить ему между ног, чтобы поскорее уйти с паркета

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27 комментариев

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Kemal Gul
Балабол получил по заслугам
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someoneelse
Династия распадается((((
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Аморалинни
На минималку в ЛАЛ, будет Джеймсу полотенца таскать
+16
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Геннадий Хиккарян
Просто ору. До свидания, мистер Династия. Как сказал Дрэймонд "The dynasty starts after you, not with you".
+12
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Adams
Допи******
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Степан Цубер
к Леброна поедет
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Марсель Объелся
Брукс не заслужил такого отношения. Он вообще внимания от прессы не заслуживает. Обыкновенный ролевик, сильных сторон особо нет. Когда же медиа уже начнут игнорировать этого бездаря
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RAMIK
В ЛАЛ или ГСВ? 😀😀😀
+4
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Cash_flow
Конец династии
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Олег Иванов
Клоун хотел хайпа по-лёгкому срубить.А вон оно как оказалось...
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Tolball
Ответ Вадим Ермаков
Все от запросов зависит, за условную пятёрку любой его возьмет
Может и больше,на исключение подпишут,а вообще это тот случай,когда "язык мой-враг мой".
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LilAnswer
Правильное решение, на игрока старта он не тянет.
Брукс мерзкий тип, но думаю команду найдет. Большой контракт ему не светит и столько бросков совершать в другой команде ему не дадут.
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AEZAKMI228
Ухаха ну если он в контрактный год дерьмово играет и так себя ведет то там мозгов совсем нет
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Moon Man
А вот и новый форвард для Шанхай Шаркс появился

Ни Хао, Диллон
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demx
Ничего не понял. И зачем с ним расставаться? Ну да, ПО такое себе провел, но указывать на эффективность в нападении - это же полный бред. Он не за этим в команде.

Неужели он солидную прибавку затребовал? Тогда можно понять.
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Вадим Ермаков
Все от запросов зависит, за условную пятёрку любой его возьмет
+1
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Марсель Объелся
На небольшую зарплату в команду с авторитетными лидерами может хорошо вписаться. 15-20 минут со скамейки может полезных дать. Но в Мемфисе единственный ветеран - Стивен Адамс, а Бруксу нужно несколько таких Стивенов
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The red debil
В Лебронто этого инстагангстера
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armageddon123456
The clown
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Николай Соколов
Преступление и наказание.
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mamama
karma is a bitch
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whoisme
На месте ЛАЛ и ГСВ предложил бы минималку ради троллинга)
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Гол С Навеса
китай ждет для новой династии
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КруглыйКвадрат
get ready to learn chinese, buddy
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Диетолог Зайона Уильямсона
Ответ Ilovethisgame77
Отморозка в Грецию, там ему самый подходящий чемпионат
Что тебе плохого сделала несчастная Греция?
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