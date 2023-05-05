«Детройт» интересуется Диллоном Бруксом

Теги Детройт Мемфис НБА Диллон Брукс Марк Стейн Баскетбол

«Детройт» интересуется форвардом «Мемфиса» Диллоном Бруксом.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Пистонс» не раз упоминались в разговорах как команда, которая может быть заинтересована в подписании неограниченно свободного агента Диллона Брукса».

Контракт Брукса истекает этим летом. Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Мемфис» не хочет продлевать контракт с игроком.

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8 комментариев

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Дмитрий Чирко
Детройт - отличное место для того, чтобы начать строить династию.
+21
0
+21
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Артём Голобородько
Третья реинкарнация бэд бойс? Интересно 😈
+12
0
+12
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kolyan#15
Ну что? 80 на 4 года.
+3
0
+3
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Jan Paskel
Ответ Дмитрий Чирко
Детройт - отличное место для того, чтобы начать строить династию.
Строят строят...там видать, ни масонов, ни вообще толковых каменщиков нет
+3
0
+3
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qwertyqwertyqwerty111111
Ответ Артём Голобородько
Третья реинкарнация бэд бойс? Интересно 😈
Скорее балаболбойс во главе одного
+3
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+3
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Djoyin
Отличный вариант, по игре в Детройт впишется, как родной
+2
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Артём Голобородько
Ответ qwertyqwertyqwerty111111
Скорее балаболбойс во главе одного
😂 Поживём-увидим
0
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