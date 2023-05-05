«Детройт» интересуется Диллоном Бруксом

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Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Пистонс» не раз упоминались в разговорах как команда, которая может быть заинтересована в подписании неограниченно свободного агента Диллона Брукса».

Контракт Брукса истекает этим летом. Согласно информации инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Мемфис» не хочет продлевать контракт с игроком.

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