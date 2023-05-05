«Мемфис» недоволен тем, как ситуация с Бруксом представлена в прессе. Клуб не хотел делать игрока козлом отпущения

Теги Мемфис НБА Диллон Брукс Баскетбол

«Мемфис» оказался в центре внимания после сообщений о том, что клуб расстается с форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье.

Выяснилось, что «Гризлис» недовольны тем, как ситуация с уходом Бруксом представлена в прессе. Клуб не хотел выставлять игрока виноватым в неудачном завершении сезона.

«Ненавижу спекулировать на чужих источниках, но могу сказать вам, что «Гризлис» не хотели, чтобы сообщения в СМИ были в основном в духе «Диллон Брукс – козел отпущения, мы расстаемся с Диллоном Бруксом, теперь все будет хорошо», – рассказал инсайдер ESPN Тим Макман.

Журналист отмечает, что в «Мемфисе» определились с решением по Бруксу, но не хотели вызывать ту реакцию, которая в итоге получилась.

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12 комментариев

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Роман Сприкут
Ответ Archer_Great
А чего они ожидали? Что все поддержат их решение не продлевать форварда, мол, по делом ему? Не было ни малейшей причины хоть как-то афишировать свое решение практически сразу после окончания серии ПО, могли спокойно дождаться межсезонья. Но нет, выкатили отказ чуть ли не после решающего матча. И как, по их мнению, должно было все выглядеть, кроме как попытки выставить одного игрока виноватым во всех бедах?)
Разве где-то было заявление команды на публику? Не они афишировали это решение.
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Роман Сприкут
Ответ xamer 9
Было заявление от Чарании. Мы уже привыкли, что сообщения инсайдер - это заявления клубов через третьих лиц, поэтому Мемфис сами виноваты в этой ситуации. К тому же уже неделя почти прошла, только проснулись
Отвыкайте. Инсайдерам информацию обычно не из клубов, а от агентов передают.
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noke
Ответ Archer_Great
всякого рода инсайдеров кто-то же кормит новостями из-за кулис, не сами же они, как ниндзя, пробираются на закрытые совещания) либо сами дают добро на появление такой новости в сми, либо есть утечка - в любом случае виновата сама организация
Вам же написали - агент (агенство). Или, возможно, - окружение игрока. Какой-нибудь из "братанов" - кому Брукс пожаловался по пьянке, поспешил получить хоть что-то с этого актива.
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Swhat
Кто в здравом уме может считать его козлом отпущения ?
Он не 3 и не 4 опция в атаке.
Игрок средний. Язык токсисичный.
То что он не нужен Мемфису и плейофф был шанс доказать обратное.
Он рассердилс деда и ЛАЛ за площадкой, и на площадке растворился.
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shooter77
Брукс не козел отпущения, скорее баран...
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Райли Карри
Именно так и хотели!
Брукс сам виноват. На словах Д’Артаньян, а на деле, Линда Лавлейс.
Ходил по паркету как турист по Арбату. Это ПО. Не хочешь играть, не будешь!
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Andraey
Как бы не пришлось им оставлять Брукса...
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udod
может за скромные деньги Мемфис и продлил бы его, но Бруксу 27 лет, расцвет, и он наверняка хочет что-то более солидное получить
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Tweek Tweek
Не хотели, а вызвали даже в России. Какой уж смысл пытаться криво оправдаться...
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