« » оказался в центре внимания после сообщений о том, что клуб расстается с форвардом Диллоном Бруксом в межсезонье.

Выяснилось, что «Гризлис» недовольны тем, как ситуация с уходом Бруксом представлена в прессе. Клуб не хотел выставлять игрока виноватым в неудачном завершении сезона.

«Ненавижу спекулировать на чужих источниках, но могу сказать вам, что «Гризлис» не хотели, чтобы сообщения в СМИ были в основном в духе « – козел отпущения, мы расстаемся с Диллоном Бруксом, теперь все будет хорошо», – рассказал инсайдер ESPN Тим Макман.

Журналист отмечает, что в «Мемфисе» определились с решением по Бруксу, но не хотели вызывать ту реакцию, которая в итоге получилась.

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