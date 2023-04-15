Дочь Демара Дерозана получала угрозы онлайн во время матча в Торонто

Теги происшествия Чикаго Торонто НБА болельщики Демар Дерозан НБА плей-ин Баскетбол

Диар Дерозан, дочь защитника «Чикаго» Демара Дерозана, покинула арену Scotiabank Arena в Торонто после матча плей-ин с «Рэпторс» в сопровождении охранников «Буллс».

Во время состоявшейся в среду встречи было замечено, что в адрес 9-летней Диар поступают угрозы онлайн.

Диар обратила на себя внимание тем, что кричала каждый раз, когда баскетболисты «Торонто» подходили к линии штрафных. Они реализовали лишь половину бросков (18/36), «Чикаго» победил и прошел дальше.

Диар не полетела на пятничную игру с «Хит» в Майами, которая завершилась поражением «Буллс».

«С ума сойти. Таков мир, в котором мы живем. Иногда все может быть очень хорошо, но все равно находятся потерянные товарищи, у которых нет никакой своей жизни. Это грустно. Для меня важно лишь, чтобы дочь наслаждалась тем, что с ней происходит», – сказал Дерозан.

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2 комментария

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ɔculpa
Ответ Александр Горлов
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В последнее время я пореже читаю это блевотное выражение, а одно время оно было на пике, во всяком случае, на футбольных ветках, особенно, во время истории с Кокориным и Мамаевым. Вот тогда многие в комментах особенно часто набутыливали всех, кто им не угодил. Обрыганство какое-то.
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+1
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мать Зетмира
Просто зверье, больше и добавить нечего.
+4
0
+4
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Александр Горлов
Ответ AR Hongover
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AR Hongover
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