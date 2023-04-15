Диар Дерозан, дочь защитника «Чикаго» Демара Дерозана, покинула арену Scotiabank Arena в Торонто после матча плей-ин с «Рэпторс» в сопровождении охранников «Буллс».

Во время состоявшейся в среду встречи было замечено, что в адрес 9-летней Диар поступают угрозы онлайн.

Диар обратила на себя внимание тем, что кричала каждый раз, когда баскетболисты «Торонто» подходили к линии штрафных. Они реализовали лишь половину бросков (18/36), «Чикаго» победил и прошел дальше.

Диар не полетела на пятничную игру с «Хит» в Майами, которая завершилась поражением «Буллс».

«С ума сойти. Таков мир, в котором мы живем. Иногда все может быть очень хорошо, но все равно находятся потерянные товарищи, у которых нет никакой своей жизни. Это грустно. Для меня важно лишь, чтобы дочь наслаждалась тем, что с ней происходит», – сказал Дерозан.

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