Центровой «Шоле» Ким Тилли пройдет курс химиотерапии после операции по удалению опухоли яичка.

34-летний баскетболист, игравший за несколько команд Евролиги по ходу карьеры, пропустит остаток сезона-22/23.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Тилли набирал 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.

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