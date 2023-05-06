Ким Тилли пройдет курс химиотерапии после операции по удалению опухоли

Теги травмы чемпионат Франции Шоле Ким Тилли Баскетбол

Центровой «Шоле» Ким Тилли пройдет курс химиотерапии после операции по удалению опухоли яичка.

34-летний баскетболист, игравший за несколько команд Евролиги по ходу карьеры, пропустит остаток сезона-22/23.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции Тилли набирал 4,8 очка и 3,4 подбора в среднем за игру.

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