Чемпионат Франции. «Монако» примет «Шоле», «Нанси» – «Виллербан»

В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

« » примет «Шоле», «Нанси» – « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нанси – LDLC АСВЕЛ Дата проведения 30 апреля, 16.15, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Метрополитан – Гравлин-Дюнкерк Дата проведения 30 апреля, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-6, – 19-10, Виллербан – 18-11, Дижон – 19-12, Шоле – 17-11, Бурк – 18-12, Ле-Ман – 16-14, Гравлин-Дюнкерк – 16-15, – 15-16, – 14-17, – 14-17, Нантер – 14-17, – 13-18, Ле-Портель – 13-18, Блуа – 12-19, Нанси – 11-19, По-Ортез – 11-20, Фос Прованс – 9-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона