Чемпионат Франции. «Монако» примет «Шоле», «Нанси» – «Виллербан»
В воскресенье, 30 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.
«Монако» примет «Шоле», «Нанси» – «Виллербан».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.15, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 30 апреля, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 30 апреля, 18.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-11, Дижон – 19-12, Шоле – 17-11, Бурк – 18-12, Ле-Ман – 16-14, Гравлин-Дюнкерк – 16-15, Париж – 15-16, Роанн – 14-17, Страсбур – 14-17, Нантер – 14-17, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-18, Блуа – 12-19, Нанси – 11-19, По-Ортез – 11-20, Фос Прованс – 9-22.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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