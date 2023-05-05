Чемпионат Франции. «Блуа» обыграл «Париж», «Роанн» уступил «Дижону»

В пятницу, 5 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Блуа» обыграл «Париж», «Роанн» уступил «Дижону».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Блуа – Париж Дата проведения 5 мая, 21.00, «Le Jeu de Paume» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 20-10, Виллербан – 20-11, Дижон – 20-12, Бурк – 19-12, Шоле – 17-14, Ле-Ман – 16-15, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, – 15-17, – 14-18, Страсбур – 14-17, Нантер – 14-17, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-18, Блуа – 13-19, Нанси – 11-20, По-Ортез – 11-20, Фос Прованс – 10-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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