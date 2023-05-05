Док Риверс: «Эмбиид чувствовал себя хорошо после матча»
По словам главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса, центровой Джоэл Эмбиид после второго матча серии с «Бостоном» чувствовал себя хорошо физически, а показатели его перемещений по площадке были «великолепными».
Эмбиид вернулся в строй на фоне растяжения связок колена.
«Он выглядел хорошо, его показатели были великолепны. Мы играли не лучшим образом, но скорость, которую он развивал, его ускорения, все это было очень близко к норме. Так что нам было приятно это видеть.
И, что более важно, очень здорово, что он смог это сделать и понял, что уже может это сделать. После матча у него была очень небольшая опухоль или что-то в этом роде. Нам надо будем последить за этим.
Да, мы проиграли матч. Но все эти моменты важны для нас», – сказал Риверс.
Камон, летс гоу, Джоэль!
Он же предсказывал до НБА, что станет МВП, а не Чемпионом, к чему ему эти лишние усилия?