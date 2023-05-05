Док Риверс: «Эмбиид чувствовал себя хорошо после матча»

Теги Бостон Док Риверс Филадельфия НБА НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

По словам главного тренера «Филадельфии» Дока Риверса, центровой Джоэл Эмбиид после второго матча серии с «Бостоном» чувствовал себя хорошо физически, а показатели его перемещений по площадке были «великолепными».

Эмбиид вернулся в строй на фоне растяжения связок колена.

«Он выглядел хорошо, его показатели были великолепны. Мы играли не лучшим образом, но скорость, которую он развивал, его ускорения, все это было очень близко к норме. Так что нам было приятно это видеть.

И, что более важно, очень здорово, что он смог это сделать и понял, что уже может это сделать. После матча у него была очень небольшая опухоль или что-то в этом роде. Нам надо будем последить за этим.

Да, мы проиграли матч. Но все эти моменты важны для нас», – сказал Риверс.

Почему все ненавидят Криса (Пола)

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стэн Смит
Летс гоу Джоэль!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Killmeporch
Главное чтоб ты себя хорошо чувствовал Док)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Райли Карри
Вы не просто проиграли. А жидко обделались. И это с действующим МВП.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Артур
Ответ Стэн Смит
Летс гоу Джоэль!
Попрошу!
Камон, летс гоу, Джоэль!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Первый шаг Кобе
Кажется что для Бостона новоиспеченный мвп будет в качестве мотивации.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
софочка
Так а чего ему плохо себя чувствовать? МВП дали, а выступления команды в плей-офф это вообще не его приоритет.
Он же предсказывал до НБА, что станет МВП, а не Чемпионом, к чему ему эти лишние усилия?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий