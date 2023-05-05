Эмил Райкович: «Команда находится в плохой форме психологически после поражения от «Локомотива-Кубань»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после поражения от «Зенита» (68:86, 0-1) в первом матче серии за бронзовые медали отметил плохое психологическое состояние команды.

«Поздравляю «Зенит». У нас не получилось показать нормальную игру. Сказались и отсутствие Шведа с Комоловым, и то, что команда находится в плохой форме психологически после поражения от «Локомотива-Кубань» в полуфинале.

Но это не значит, что можно таким образом представлять цвета ЦСКА. Мы должны найти способы справиться с обстоятельствами, должны приложить больше старания. Даже с тем составом, что у нас есть, мы можем добиваться успеха», – сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

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3 комментария

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Basket_life
давай, коуч, соберись, вспомни зачем вы все в баскет пришли и играйте от души, как 2 топовые команды. верю
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Vagner01
А ты там на что? Только позоришь клуб уйди сам!
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