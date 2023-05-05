«Сильно сказано, но я не знаю, что это слово значит». Дрэймонд Грин не понял, что сказал Айзейя Томас

Теги Голден Стэйт Айзейя Томас НБА НБА плей-офф Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время послематчевого разговора с легендой НБА Айзеей Томасом признался, что не знает слова, которое использовал бывший разыгрывающий «Детройта».

«Несмотря на множество побед в последние годы, каким образом вашей команде удается оставаться столь ненасытными (англ. insatiable – прим.) до побед?» – cпросил Томас.

«Айзейя, это сильно сказано, но я не уверен, что это слово значит», – отреагировал Дрэймонд и продолжил ответ на вопрос.

После 90-секундного монолога от форварда Томас объяснил ему значение слова.

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10 комментариев

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Марсель Объелся
Дреймонд в школе немецкий выбрал
+58
-2
+56
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Артур Артур
Грин просто ушёл после 9го
+31
-1
+30
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Vshjr
- Ты сильный!
- Я сильный!
- Ты матёрый!
- Я матёрый!
- Ты даже не знаешь, что такое сдаваться!
- Я даже не знаю, что такое матёрый!
+15
0
+15
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gudi_goodies
Michigan State education)
+13
0
+13
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Scrubs
У Даррена Хейза есть песня такая!)
+3
0
+3
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Abdulla
«Зэ инглиш лэссонс бай Александр Невски», – отреагировал Дрэймонд и продолжил ответ на вопрос.
+2
0
+2
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Ktuga
Айзеа так и спросил "остваться"? Это действительно сильно сказано. Не исправляйте опечатку, новость приобретает новый смысл.
+2
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Andraey
А мне интересно что ответил Грин.
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AEZAKMI228
Потом этот человек будет говорить как белым людям жить
Всем блм посоны!!
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