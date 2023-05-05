«Сильно сказано, но я не знаю, что это слово значит». Дрэймонд Грин не понял, что сказал Айзейя Томас
Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин во время послематчевого разговора с легендой НБА Айзеей Томасом признался, что не знает слова, которое использовал бывший разыгрывающий «Детройта».
«Несмотря на множество побед в последние годы, каким образом вашей команде удается оставаться столь ненасытными (англ. insatiable – прим.) до побед?» – cпросил Томас.
«Айзейя, это сильно сказано, но я не уверен, что это слово значит», – отреагировал Дрэймонд и продолжил ответ на вопрос.
После 90-секундного монолога от форварда Томас объяснил ему значение слова.
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- Я сильный!
- Ты матёрый!
- Я матёрый!
- Ты даже не знаешь, что такое сдаваться!
- Я даже не знаю, что такое матёрый!
Всем блм посоны!!