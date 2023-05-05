«Сильно сказано, но я не знаю, что это слово значит». Дрэймонд Грин не понял, что сказал Айзейя Томас

Форвард « » во время послематчевого разговора с легендой НБА Айзеей Томасом признался, что не знает слова, которое использовал бывший разыгрывающий «Детройта».

«Несмотря на множество побед в последние годы, каким образом вашей команде удается оставаться столь ненасытными (англ. insatiable – прим.) до побед?» – cпросил Томас.

« , это сильно сказано, но я не уверен, что это слово значит», – отреагировал Дрэймонд и продолжил ответ на вопрос.

После 90-секундного монолога от форварда Томас объяснил ему значение слова.

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