«Будет болеть за своего работодателя». Клэй Томпсон думает, что его отец будет поддерживать «Лейкерс» в серии против «Уорриорз»

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА НБА плей-офф Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон считает, что его отец, Майкл Томпсон, будет болеть за свою бывшую команду в полуфинальной серии плей-офф сезона-2022/23.

Майкл Томпсон провел последние 5 лет карьеры в НБА в составе «озерников».

«Я действительно не знаю. Если бы мне пришлось угадывать, то, наверное, он будет болеть за своего работодателя. У меня столько прекрасных воспоминаний, когда мы смотрели «Лейкерс», наблюдали за Кобе, Шаком и Пау. Очень хочу сыграть против команды, за которую болел с детства», – сказал Томпсон после победы над «Сакраменто» (4-3).

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5 комментариев

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Polsky
Судя по тегу, отец Томпсона доигрывал в "Астане" и старше своего сына всего на год.
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kolyan#15
Это будет классная серия!
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левый кроссовок миллера
У вас ссылка на профиль Майкла Томпсона не правильная) В профиле ему 34 года и он играл в Единой лиге ВТБ, а отцу Клэя 68)
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левый кроссовок миллера
Ответ Polsky
Судя по тегу, отец Томпсона доигрывал в "Астане" и старше своего сына всего на год.
Это его сын оказывается) Клэй и Майкл братья
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MaxBridge
Ответ Polsky
Судя по тегу, отец Томпсона доигрывал в "Астане" и старше своего сына всего на год.
Хорошо не младше 😂 как в «не грози южному централу»
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