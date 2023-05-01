«Будет болеть за своего работодателя». Клэй Томпсон думает, что его отец будет поддерживать «Лейкерс» в серии против «Уорриорз»

Атакующий защитник « » считает, что его отец, Майкл Томпсон, будет болеть за свою бывшую команду в полуфинальной серии плей-офф сезона-2022/23.

Майкл Томпсон провел последние 5 лет карьеры в в составе «озерников».

«Я действительно не знаю. Если бы мне пришлось угадывать, то, наверное, он будет болеть за своего работодателя. У меня столько прекрасных воспоминаний, когда мы смотрели « », наблюдали за Кобе, Шаком и Пау. Очень хочу сыграть против команды, за которую болел с детства», – сказал Томпсон после победы над «Сакраменто» (4-3).

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