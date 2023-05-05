Форвард « » во втором матче с «Лейкерс» (127:100, 1-1) заменил в стартовой пятерке центрового .

Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.

Луни в предыдущей встрече собрал рекордные для себя 23 подбора, но его беспокоила простуда. Также главный тренер «воинов» отметил, что хотел разнообразить игру команды в атаке.

Грин последний раз выходил в старте в плей-офф в апреле 2019 года.

Луни в четверг набрал 6 очков и 8 подборов за 12 минут.

Стеф Карри и Кевон Луни вытащили «Уорриорc» в схватку с классическим антагонистом – с «Лейкерс» Дэвиса