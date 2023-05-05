Джамайкл Грин заменил в старте «Уорриорз» Кевона Луни и повторил личный рекорд по очкам в плей-офф

Теги Голден Стэйт Лейкерс НБА Стив Керр НБА плей-офф Джамайкл Грин Кевон Луни Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Джамайкл Грин во втором матче с «Лейкерс» (127:100, 1-1) заменил в стартовой пятерке центрового Кевона Луни.

Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.

Луни в предыдущей встрече собрал рекордные для себя 23 подбора, но его беспокоила простуда. Также главный тренер «воинов» Стив Керр отметил, что хотел разнообразить игру команды в атаке.

Грин последний раз выходил в старте в плей-офф в апреле 2019 года.

Луни в четверг набрал 6 очков и 8 подборов за 12 минут.

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4 комментария

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cfw4v5p53c
Ответ Fazy10
следующая игра будет интересной
Они все будут такими
+21
0
+21
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Fazy10
следующая игра будет интересной
+20
0
+20
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Ванька
2 не бросающих слишком роскошно для обороны Лал, пусть теперь побегают пенсы.
+17
-2
+15
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Andy
Вот что значит тренерское чутье Керра.
+4
0
+4
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