Джамайкл Грин заменил в старте «Уорриорз» Кевона Луни и повторил личный рекорд по очкам в плей-офф
Форвард «Голден Стэйт» Джамайкл Грин во втором матче с «Лейкерс» (127:100, 1-1) заменил в стартовой пятерке центрового Кевона Луни.
Грин за 13 минут набрал 15 очков (6 из 9 с игры), повторив личный рекорд результативности в плей-офф.
Луни в предыдущей встрече собрал рекордные для себя 23 подбора, но его беспокоила простуда. Также главный тренер «воинов» Стив Керр отметил, что хотел разнообразить игру команды в атаке.
Грин последний раз выходил в старте в плей-офф в апреле 2019 года.
Луни в четверг набрал 6 очков и 8 подборов за 12 минут.
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