Крис Синглтон вернулся в «Анадолу Эфес»

« » подписал контракт с форвардом Крисом Синглтоном (33 года, 206) до конца нынешнего сезона.

Синглтон выступал за «Анадолу Эфес» с 2019 года и помог команде дважды стать чемпионом Евролиги (2021, 2022). Летом он покинул команду и находился в статусе свободного агента. Ходили слухи об интересе со стороны « ».

В прошлом сезоне американский баскетболист провел 30 матчей в , набирая в среднем 4 очка и 2,8 подбора за 17 минут на площадке.

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