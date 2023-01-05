Крис Синглтон вернулся в «Анадолу Эфес»

Теги переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague Анадолу Эфес Единая лига ВТБ Крис Синглтон Баскетбол

«Анадолу Эфес» подписал контракт с форвардом Крисом Синглтоном (33 года, 206) до конца нынешнего сезона.

Синглтон выступал за «Анадолу Эфес» с 2019 года и помог команде дважды стать чемпионом Евролиги (2021, 2022). Летом он покинул команду и находился в статусе свободного агента. Ходили слухи об интересе со стороны «Зенита».

В прошлом сезоне американский баскетболист провел 30 матчей в Евролиге, набирая в среднем 4 очка и 2,8 подбора за 17 минут на площадке.

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