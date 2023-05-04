Местонахождение главного подозреваемого по делу об избиении Алексея Шведа по-прежнему неизвестно

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Московская прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику ЦСКА Алексею Шведу в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

«Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Трое подозреваемых 17 и 20 лет задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются их возможные соучастники. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Москвы», – следует из сообщения прокуратуры Москвы.

Тем временем телеграм-канал «SHOT» сообщает, что главный подозреваемый все еще на свободе. Речь может идти о 31-летнем мужчине по имени Юсуф – именно про него рассказывал один из задержанных на допросе: «Когда я посмотрел на его друга, прилетел удар по Шведу из-за моей спины от человека, который вышел из машины Chevrolet Tahoe. Прилетел удар по Шведу. Фамилию и отчество его я не знаю, имя Юсуф. Кем он мне является? Товарищем, я бы сказал, не знаю, как по-другому назвать наши отношения».

По данным «SHOT», все трое задержанных «дружно сдали» своего друга, который, по их словам, и наносил самые сильные удары Алексею Шведу. Местонахождение Юсуфа пока неизвестно.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Он благополучно телепортировался в свой аул. Ищите теперь. Шведу повезло, что он известный. А то его могли признать виновным в нанесение своей головой побоев по нежным кулачкам мирных пастухов. Мог бы и по 282 присесть))
+31
-4
+27
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spail
Камеры видеонаблюдения просто не работают если борода есть
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
По данным —"Ашот"—трое кавказцев установлены но не найдены))
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Apol
Они все такие смелые толпой, а как за свой поступок ответить, то все куда-то исчезают
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
ну разумеется, это ведь не опаснейшего отца-одиночку искать за детский рисунок....
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыкола
Ответ Spail
Камеры видеонаблюдения просто не работают если борода есть
Борода-невидимка)))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блистательно
Как неожиданно
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
Новый Тахо стоит 11 лямов. Юсуф бандит? или как все кавказцы уважаемый бизнесмен? а то все мба мба, вот где лучшая школа бизнеса - на Кавказе. Оттуда толпы уважаемых бизнесменов в Москве
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ Dr. J 24
он уже в Баку
в Москвабаде 100%
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Николаев
Не может быть (может)!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Безруков
Хорошо попросили, вот человек и не ищется
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Вся эта ситуация выглядит как то буднично и по своему несуразно, что дрожь пробивает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rojo Crio
Ответ DpeMa111
Вся эта ситуация выглядит как то буднично и по своему несуразно, что дрожь пробивает
Как 90-е какие то.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr. J 24
он уже в Баку
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
Нападение совершено группой. Если главного подозреваемого из Баку вытащить не получится, за него отсидят друзья.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
эти гопники просто докопались до жены, потом до шведа, о ставках там и речи нет, потому что это все лишь одно из многих поводов спровоцировать конфликт, и надо проверить их всех на наличие нескольких таких эпизодов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#nikon
- Тахир, спрячь меня на пару месяцев! Очень прошу.
- Что случилось, Гасан, дорогой?!
- Я в Москве Шведа покалечил.
- За что??
- Он в баскетбол плохо играл.
- Вай, вай, вай... ну хорошо хоть в Москве! В Стокгольме за шведа получил бы пожизненное.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bengalsckyzh
«По данным «SHOT», все трое задержанных «дружно сдали» своего друга, который, по их словам, и наносил самые сильные удары Алексею Шведу. Местонахождение Юсуфа пока неизвестно». А этот Юсуф - уже в Каспийске. Ищи его там среди своих, которые все как один на одно лицо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yesnil
Не памятник , посадят
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Biggestdick
Ответ avcgloronalduMU
эти гопники просто докопались до жены, потом до шведа, о ставках там и речи нет, потому что это все лишь одно из многих поводов спровоцировать конфликт, и надо проверить их всех на наличие нескольких таких эпизодов
Откуда инфа?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rick Sorkin
Ответ bengalsckyzh
«По данным «SHOT», все трое задержанных «дружно сдали» своего друга, который, по их словам, и наносил самые сильные удары Алексею Шведу. Местонахождение Юсуфа пока неизвестно». А этот Юсуф - уже в Каспийске. Ищи его там среди своих, которые все как один на одно лицо.
Явно комментарий недалекого человека… Начиная с того, что там все на одно лицо, а заканчивая тем, что искать его будет Московский СК. Каспийск – часть территории РФ, и искать его будут местные правоохранительные органы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий