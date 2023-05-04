Местонахождение главного подозреваемого по делу об избиении Алексея Шведа по-прежнему неизвестно

Московская прокуратура изъяла уголовное дело о причинении телесных повреждений защитнику ЦСКА Алексею Шведу в центре Москвы из производства следственных органов внутренних дел. Об этом сообщила пресс‑служба ведомства.

«Поскольку один из фигурантов несовершеннолетий, а преступление, в котором он подозревается, относится к категории особо тяжких, по решению Пресненского межрайонного прокурора в соответствии с требованиями законодательства о подследственности уголовное дело передано для дальнейшего расследования в территориальный орган столичного Следственного комитета.

Трое подозреваемых 17 и 20 лет задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются их возможные соучастники. Расследование дела находится на контроле в прокуратуре Москвы», – следует из сообщения прокуратуры Москвы.

Тем временем телеграм-канал «SHOT» сообщает, что главный подозреваемый все еще на свободе. Речь может идти о 31-летнем мужчине по имени Юсуф – именно про него рассказывал один из задержанных на допросе: «Когда я посмотрел на его друга, прилетел удар по Шведу из-за моей спины от человека, который вышел из машины Chevrolet Tahoe. Прилетел удар по Шведу. Фамилию и отчество его я не знаю, имя Юсуф. Кем он мне является? Товарищем, я бы сказал, не знаю, как по-другому назвать наши отношения».

По данным «SHOT», все трое задержанных «дружно сдали» своего друга, который, по их словам, и наносил самые сильные удары Алексею Шведу. Местонахождение Юсуфа пока неизвестно.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент