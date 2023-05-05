Трем фигурантам дела о нападении на Алексея Шведа предъявлено обвинение в хулиганстве с применением насилия

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Баскетбол

Следствие предъявило обвинение в хулиганстве с применением насилия трем фигурантам дела о нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). По данной статье грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», – говорится в сообщении пресс‑служба прокуратуры Москвы.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑Кубань» (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф Единой лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Они утверждают, что потасовка произошла из‑за жены спортсмена.

Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Zelenin
Как же достали с этой хулиганкой, у зверей чистейшее нанесение тяжких телесных.
+40
-2
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Grishgeorgov
А если бы написали в соц. сетях, что сомневаются в правильности проводимой нашим государством внешней политики, то уехали бы на 7 лет очень оперативно
+40
-9
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fat Boy
105 УК. Покушение на убийство. Но это же не с бумажкой со словом Мир стоять.
+23
-7
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mold-cel
оказывается парни простые хулиганы
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
для кипишующих. сперва возбуждается дело по хулиганке. Далее - переквалифицируется в зависимости от итогов лечения. Если потерпевший, не дай бог, умрет - переквалифицируют аж до причинения смерти. Если останется инвалидом - одна история. Если вообще без последствий - другая. Окончательно дело квалифицируется позже.
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wshnmn
какое ещё хулиганство? это же чистой воды 111 ук.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Alexander Zelenin
Как же достали с этой хулиганкой, у зверей чистейшее нанесение тяжких телесных.
Есть одно но. Чтобы завести дело по хулиганке не требуется каких-то особых действий или заявления потерпевшей стороны. Уголовное дело открывается сразу же, в отличии от дела по более тяжкой статье. Во втором случае, должны соблюдаться какие-то действия процессуального характера (не юрист, не знаю точно). Поэтому заводится дело по хулиганке, подозреваемые под арест сразу же, а дальше в процессе следствия, дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Константин Филимонов
Кокорин и Мамаев нервно закурили сейчас
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владислав Романов
Башку проломили, шею чуть не сломали, подурачились ребята😁
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sdzhavatyan
Ответ Адекватник
для кипишующих. сперва возбуждается дело по хулиганке. Далее - переквалифицируется в зависимости от итогов лечения. Если потерпевший, не дай бог, умрет - переквалифицируют аж до причинения смерти. Если останется инвалидом - одна история. Если вообще без последствий - другая. Окончательно дело квалифицируется позже.
Сколько уже было таких случаев, что квалификацию дела меняли позже и только под нажимом общественности. Так что не надо говорить, что здесь все идет своим чередом!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вечно в бане
Рафик полностью неуиновен. Ну дал по голове разок, он же не гадости про спецоперацию в интернете писал.
Я думаю, штрафа вполне достаточно.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Осталось ещё ввести в санкции статьи выговор и строгий выговор, блин... Бакланов надо закрывать и приземлять минимум на 3г. лишения свободы, который в бегах по максимуму, когда отловят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DENbright
Ответ Константин Филимонов
Кокорин и Мамаев нервно закурили сейчас
Нужно понимать откуда твои корни, если с кауказа то это другое
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mortimer1
Ответ Fat Boy
105 УК. Покушение на убийство. Но это же не с бумажкой со словом Мир стоять.
Если бы у нас за любые драки давали покушение на убийство, то это ж сколько бы человек уже сидело
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ DpeMa111
А штраф откуда такой, помнится моему брату не больше 20 тысяч причиталось за полученную черепно-мозговую травму после удара битой по голове
Штраф выплачивается в доход государства. А ущерб (моральный и материальный) доказывается в ходе гражданского процесса, который протекает отдельно от расследования уголовного дела. Это разные истории и разные процессы. Чтобы взыскать ущерб с виновника - нужно доказывать реально понесенные расходы + моральный ущерб.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Владимир Ш
СМЭ покажет какая будет статья, а пока да-хулиганка
Верно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Ответ DpeMa111
Я так понимаю эти от 500тыс до 1млн не в пользу потерпевшего установлены? Но опять же из случа с моим братом никакого такого штрафа не было установлено, только компенсация за причиненный моральный и физический урон
Еще раз. Это две совершенно разные истории. Смотри. Есть преступник. Он совершил преступление. Он причинил ущерб двум субъектам, так сказать: государству (поскольку нарушил закон) и потерпевшему (поскольку что-то ему сломал, разбил, украл и так далее). Считай, что с этого момента у тебя два процесса: Государство против преступника и Потерпевший против преступника. Я щас максимально простым языком говорю, там есть свои нюансы, но просто чтобы было понятно. Государство решает свои задачи, Потерпевший - свои. Все, что в рамках уголовного процесса (сроки, штрафы и пр) - это попытка государства воздействовать на преступника (наказать и заставить его ступить на путь исправления). Все, что хочет потерпевший от преступника - он заявляет в своих требованиях и эти свои требования обосновывает. Это другая история. Поэтому вопрос того, что получил обидчик твоего брата вытекает из двух вещей: 1. по какой статье он был в итоге осужден? 2. Что вы от него требовали в суде?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Ш
Ответ Вадим flanec
Есть одно но. Чтобы завести дело по хулиганке не требуется каких-то особых действий или заявления потерпевшей стороны. Уголовное дело открывается сразу же, в отличии от дела по более тяжкой статье. Во втором случае, должны соблюдаться какие-то действия процессуального характера (не юрист, не знаю точно). Поэтому заводится дело по хулиганке, подозреваемые под арест сразу же, а дальше в процессе следствия, дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье.
СМЭ покажет какая будет статья, а пока да-хулиганка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russ Ivan
Малолеткам дадут по трёшке по перваку, через 1,5г УДО и диаспора поддержит после нар. А пахана конечно не найдут...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Шукалов
С учетом медийности Шведа - присядут на пару лет!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Ответ Адекватник
Еще раз. Это две совершенно разные истории. Смотри. Есть преступник. Он совершил преступление. Он причинил ущерб двум субъектам, так сказать: государству (поскольку нарушил закон) и потерпевшему (поскольку что-то ему сломал, разбил, украл и так далее). Считай, что с этого момента у тебя два процесса: Государство против преступника и Потерпевший против преступника. Я щас максимально простым языком говорю, там есть свои нюансы, но просто чтобы было понятно. Государство решает свои задачи, Потерпевший - свои. Все, что в рамках уголовного процесса (сроки, штрафы и пр) - это попытка государства воздействовать на преступника (наказать и заставить его ступить на путь исправления). Все, что хочет потерпевший от преступника - он заявляет в своих требованиях и эти свои требования обосновывает. Это другая история. Поэтому вопрос того, что получил обидчик твоего брата вытекает из двух вещей: 1. по какой статье он был в итоге осужден? 2. Что вы от него требовали в суде?
Ну в принципе понял, дело было давнее, подробностей не помню, была хулиганка вроде и просили в суде много, просто судья больше 20 тыс не пропустил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NRNG
Ответ Адекватник
для кипишующих. сперва возбуждается дело по хулиганке. Далее - переквалифицируется в зависимости от итогов лечения. Если потерпевший, не дай бог, умрет - переквалифицируют аж до причинения смерти. Если останется инвалидом - одна история. Если вообще без последствий - другая. Окончательно дело квалифицируется позже.
Тут кипишуют на работе, они за это деньги получают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
cruyff14@bk.ru
Ответ Адекватник
для кипишующих. сперва возбуждается дело по хулиганке. Далее - переквалифицируется в зависимости от итогов лечения. Если потерпевший, не дай бог, умрет - переквалифицируют аж до причинения смерти. Если останется инвалидом - одна история. Если вообще без последствий - другая. Окончательно дело квалифицируется позже.
верно!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
Ответ Адекватник
для кипишующих. сперва возбуждается дело по хулиганке. Далее - переквалифицируется в зависимости от итогов лечения. Если потерпевший, не дай бог, умрет - переквалифицируют аж до причинения смерти. Если останется инвалидом - одна история. Если вообще без последствий - другая. Окончательно дело квалифицируется позже.
А штраф откуда такой, помнится моему брату не больше 20 тысяч причиталось за полученную черепно-мозговую травму после удара битой по голове
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DENbright
3 ляма заплатят и свободны
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий