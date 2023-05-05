Следствие предъявило обвинение в хулиганстве с применением насилия трем фигурантам дела о нападении на защитника ЦСКА Алексея Шведа.

Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам). По данной статье грозит наказание в виде штрафа в размере от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру. Расследование уголовного дела и установление местонахождения соучастника обвиняемых находятся на контроле в прокуратуре», – говорится в сообщении пресс‑служба прокуратуры Москвы.

ЦСКА 1 мая проиграл «Локомотиву‑ » (100:103) в решающем матче серии 1/2 финала плей‑офф лиги ВТБ. Вечером того же дня Швед стал жертвой нападения около одного из московских ресторанов. Баскетболист получил черепно‑мозговую травму с переломами костей черепа и ушибом головного мозга, он находится в больнице.

В среду в МВД рассказали о задержании трех подозреваемых в нападении на Шведа. Они утверждают, что потасовка произошла из‑за жены спортсмена.

Жена Шведа опровергла обвинения в провокации конфликта.

Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент