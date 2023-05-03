Владимир Дячок: «Лига ВТБ подарила нам 14 сумасшедших матчей и два триллера»

Исполнительный директор РФБ Владимир Дячок похвалил Единую лигу ВТБ за решение сыграть полуфинальные серии плей‑офф до четырех побед.

«Нужно отдать должное Единой лиге ВТБ, что после прошлогоднего опыта сыграть финальную серию до четырех побед, в этом сезоне было принято решение, чтобы полуфинальные серии также прошли до четырех побед.

Лига подарила нам 14 сумасшедших матчей и два триллера, в которых победителями оказались «Локомотив‑Кубань» и УНИКС», — сказал Дячок.

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