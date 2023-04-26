Еврокубок. 1/2 финала. «Прометей» – «Тюрк Телеком», «Гран-Канария» сыграет с «Ховентудом»

В среду, 26 апреля, в рамках 1/2 финала плей-офф Еврокубка украинский « » встретится с турецким « », в матче испанских клубов « » сыграет с « ».

Плей-офф

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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