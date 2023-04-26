Еврокубок. 1/2 финала. «Прометей» – «Тюрк Телеком», «Гран-Канария» сыграет с «Ховентудом»

Теги результаты Еврокубок Ховентуд Гран-Канария Тюрк Телеком Прометей Баскетбол

В среду, 26 апреля, в рамках 1/2 финала плей-офф Еврокубка украинский «Прометей» встретится с турецким «Тюрк Телекомом», в матче испанских клубов «Гран-Канария» сыграет с «Ховентудом».

Еврокубок

Плей-офф

1/2 финала

Прометей Украина  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
26 апреля, 19.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Гран-Канария Испания  –  Ховентуд Испания
Дата проведения
26 апреля, 22.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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