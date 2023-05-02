Адвокат: «Напавшим на Алексея Шведа может грозить до десяти лет тюрьмы»

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

По словам адвоката по уголовным делам Максима Калинова, злоумышленникам, которые напали на защитника ЦСКА Алексея Шведа, может грозить до десяти лет тюрьмы.

«Ситуация следующая. Раз баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, то, вероятнее всего, по практике работы следователем следственного комитета и адвоката, данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью.

Тем более, неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений. Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы. Скорее всего, именно такое будет наказание, злоумышленников было несколько.

В любом случае, баскетболисту будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, и все будет зависеть от результата. Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до десяти лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, наказание — до пяти лет лишения свободы», — сказал Калинов.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана в центре Москвы поздно вечером в понедельник. Полиция Москвы проводит проверку.

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5 комментариев

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Maxsut
Ответ Мишаня Кашников
сейчас диаспора подключится и Рафик совсем не виновный, Швед сам упал.
Согласен, максимум условку дадут. Наш суд - самый гуманный суд, для кого надо.
+3
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+3
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Мишаня Кашников
сейчас диаспора подключится и Рафик совсем не виновный, Швед сам упал.
+1
0
+1
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мать Зетмира
"Мало? Я бы кастрировал".
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Franco
это ж не комментарии ВКонтакте про сво, тут никто 10 не даст, 3-4
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Пинающий Достоинства
Ответ Мишаня Кашников
сейчас диаспора подключится и Рафик совсем не виновный, Швед сам упал.
Ну всё-таки нетрудовые сравнивать обычного Михаила с связями и публичностью Шведа…
Все там дадут как следует 4,5 и 3 соотвественно
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