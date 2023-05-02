Адвокат: «Напавшим на Алексея Шведа может грозить до десяти лет тюрьмы»

По словам адвоката по уголовным делам Максима Калинова, злоумышленникам, которые напали на защитника ЦСКА Алексея Шведа, может грозить до десяти лет тюрьмы.

«Ситуация следующая. Раз баскетболисту ЦСКА Алексею Шведу были причинены телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, то, вероятнее всего, по практике работы следователем следственного комитета и адвоката, данная травма будет считаться причинением тяжкого вреда здоровью.

Тем более, неизвестно, будет ли считаться, что тяжкий вред здоровью был причинен группой лиц из хулиганских побуждений. Тогда об этом нам говорит пункт Д части 2 статьи 111 Уголовного кодекса, наказание — до десяти лет лишения свободы. Скорее всего, именно такое будет наказание, злоумышленников было несколько.

В любом случае, баскетболисту будет проводиться судебно-медицинская экспертиза, и все будет зависеть от результата. Два варианта может быть: либо баскетболисту причинен тяжкий вред, наказание, как я уже сказал, до десяти лет лишения свободы, либо вред будет средней тяжести, то по пункту Д части 2 статьи 112 Уголовного кодекса, наказание — до пяти лет лишения свободы», — сказал Калинов.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения возле ресторана в центре Москвы поздно вечером в понедельник. Полиция Москвы проводит проверку.

ЦСКА – все? «Локо» выбивает армейцев из плей-офф и заставляет верить в русский баскетбол

Суперсенсация! ЦСКА мимо финала Единой лиги! Проиграли «Локо» 7-й матч в овертайме