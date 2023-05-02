Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на инцидент в Москве, в результате которого защитник ЦСКА Алексей Швед получил черепно-мозговую травму.

«Это дичь какая‑то, безобразие, другие слова невозможно подобрать. Внимательно следим за ситуацией. Насколько знаю, Алексей там был с семьей. Он, конечно, не мог быть инициатором инцидента. Важно внимательно разобраться во всей этой истории. Не думаю, что это спортивная или околоспортивная история. Баскетбол - интеллигентный вид спорта. Правоохранительные органы должны дать достаточно быструю оценку произошедшему, все‑таки достаточно много информации, им точно должно быть все известно.

Желаю Алексею здоровья! Невообразимая какая‑то история, жуть просто. Конечно, мы поможем Алексею. Сделаем все, что ему необходимо для восстановления здоровья», – сказал Кущенко.

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