Алексей Швед не был пьян во время нападения

Защитник ЦСКА Алексей Швед не был в состоянии алкогольного опьянения во время нападения на него, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в лиге ВТБ.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15.

Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», – рассказал источник.

В понедельник Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве на выходе из ресторана. Полиция Москвы проводит проверку.

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