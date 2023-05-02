Алексей Швед не был пьян во время нападения

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник ЦСКА Алексей Швед не был в состоянии алкогольного опьянения во время нападения на него, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник в Единой лиге ВТБ.

«Алексей Швед является постоянным клиентом ресторана, поэтому администрация заведения его знает. Инцидент произошел около 23:15.

Швед и компания сидели в разных залах, баскетболист не был пьян. У компании был заказан стол на большое количество человек, но большинство не пришли, поэтому у них возникли проблемы с администрацией ресторана», – рассказал источник.

В понедельник Швед получил черепно-мозговую травму в результате хулиганского нападения в Москве на выходе из ресторана. Полиция Москвы проводит проверку.

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4 комментария

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Дмитрий
Почему я уверен, что это сделали представители самых добрых республик? У вас тоже такое ощущение?
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Раменки за Динамо
В японский ресторан толпами ходят только те, кто с горочки спустился.
+4
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JustF0rTheW1n322
Бастрыкин Александр Иванович, верю в Вас!
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-1
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