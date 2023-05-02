Чемпионат Франции. «Бурк» сыграет с «Ле-Маном»

Теги результаты Ле-Ман чемпионат Франции Бурк Баскетбол

Во вторник, 2 мая, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Бурк» сыграет с «Ле-Маном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Бурк – Ле-Ман
Дата проведения
2 мая, 21.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 26-6, Метрополитан – 20-10, Виллербан – 19-11,  Дижон – 19-12, Шоле – 17-12, Бурк – 18-12, Ле-Ман – 16-14, Гравлин-Дюнкерк – 16-16, Париж – 15-16, Роанн – 14-17, Страсбур – 14-17, Нантер – 14-17, Лимож – 13-18, Ле-Портель – 13-18, Блуа – 12-19, Нанси – 11-20, По-Ортез – 11-20, Фос Прованс – 9-22.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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