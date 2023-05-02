В сети появилось видео драки, в которой пострадал Алексей Швед

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед видео Единая лига ВТБ Баскетбол

Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.

Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.

В сети появилось видео происшествия.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Как сообщает Baza, спортсмена избили у ресторана «Джун». По словам очевидцев, после удара на улице Алексей упал, из уха у него пошла кровь.

Свидетели драки указали, что в ней мог участвовать мужчина по прозвищу Князь, который пришел в ресторан вместе с друзьями.

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16 комментариев

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Holo Dilnick
Отличное видео, вычислить хулиганов не составит труда! Мужчины с мутными лицами будут наказаны! 💪
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Oykcwithlove
Один князь, а второй мертвый анархист в кожаном плаще?
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Замкаденыш
Я знаю только одного человека с погонялом Князь - Мышкин Анатолий Дмитриевич ;-)
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kudashkinaa@icloud.com
Качество видео будто мы в 70-ых!
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avcgloronalduMU
Готэм сити
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Варлампий Варлампий
Вижу, что группа кавказских братьев пытается оказать медицинскую помощь упавшему баскетболисту, перебравшему с алкоголем
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Skywalkker
Что-то какие-то МУТНЫЕ эти хулиганы!
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Александр Скворцов
На каждого князя есть управа со стороны Царя!
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hardy33
Алексею здоровья, надеюсь, увидим справедливое наказание за беспредел.
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udod
Толику Мышкину такая новость не понравится
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Чёрный + Ватутин = Любовь
Князь Муцоев (это и правда его имя). Племянник депутата Госдумы Зелимхана Муцоева. Конечно, депутата от Единой России
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xa-xa
По прозвищу князь...
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Santy-44
Думаю, это не единственное видео инцидента.

Более качественные материалы уже есть у нужных служб. Хочется в это верить, по крайней мере.

Алексею - здоровья. Нападавшим - наказания по закону.
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Maxim Brodkin
Количество олигофренов в комментариях зашкаливает
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Cristian0
Ответ Holo Dilnick
Отличное видео, вычислить хулиганов не составит труда! Мужчины с мутными лицами будут наказаны! 💪
Они из ресторана вышли, знаешь что такое ресторан? Знаешь что там видеонаблюдение внутри и не с десятка метров ?
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