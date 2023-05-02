В сети появилось видео драки, в которой пострадал Алексей Швед
Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.
Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.
В сети появилось видео происшествия.
Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
Как сообщает Baza, спортсмена избили у ресторана «Джун». По словам очевидцев, после удара на улице Алексей упал, из уха у него пошла кровь.
Свидетели драки указали, что в ней мог участвовать мужчина по прозвищу Князь, который пришел в ресторан вместе с друзьями.
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Более качественные материалы уже есть у нужных служб. Хочется в это верить, по крайней мере.
Алексею - здоровья. Нападавшим - наказания по закону.