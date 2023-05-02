Звездный защитник ЦСКА Алексей Швед пострадал от хулиганского нападения.

Инцидент произошел в понедельник вечером на выходе из одного из московских ресторанов.

В сети появилось видео происшествия.

Баскетболист получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения и был доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

Как сообщает Baza, спортсмена избили у ресторана «Джун». По словам очевидцев, после удара на улице Алексей упал, из уха у него пошла кровь.

Свидетели драки указали, что в ней мог участвовать мужчина по прозвищу Князь, который пришел в ресторан вместе с друзьями.

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