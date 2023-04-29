Чемпионат Франции. «Нантер» – «Блуа», «Лимож» сыграет со «Страсбуром» и другие матчи

Теги результаты Страсбур чемпионат Франции Роанн Лимож Нантер Париж Ле-Портель Фос Прованс Блуа Баскетбол

В субботу, 29 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут четыре матча.

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Нантер – Блуа
Дата проведения
29 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Париж – Роанн
Дата проведения
29 апреля, 21.00
Онлайн матча

Ле-Портель – Фос Прованс
Дата проведения
29 апреля, 21.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

Лимож – Страсбур
Дата проведения
29 апреля, 21.00, «Palais des sports de Beaublanc»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-11,  Шоле – 17-11, Дижон – 19-12, Бурк – 18-12, Гравлин-Дюнкерк – 16-15, Ле-Ман – 16-14, Париж – 14-16, Роанн – 14-16, Страсбур – 13-17, Лимож – 13-17, Нантер – 13-17, Ле-Портель – 12-18, Блуа – 12-18, Нанси – 11-19, По-Ортез – 11-20, Фос Прованс – 9-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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