Чемпионат Франции. «Дижон» примет «По-Ортез»
В пятницу, 28 апреля, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Дижон» примет «По-Ортез».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30
Положение команд: Монако – 25-6, Метрополитан – 19-10, Виллербан – 18-11, Шоле – 17-11, Дижон – 18-12, Бурк – 18-12, Гравлин-Дюнкерк – 16-15, Ле-Ман – 16-14, Париж – 14-16, Роанн – 14-16, Страсбур – 13-17, Лимож – 13-17, Нантер – 13-17, Ле-Портель – 12-18, Блуа – 12-18, Нанси – 11-19, По-Ортез – 11-19, Фос Прованс – 9-21.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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