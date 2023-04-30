Руди Томьянович: «С молодыми игроками вы не добьетесь больших побед»

Легендарный тренер НБА Руди Томьянович считает, что молодым командам вроде « » и « » крайне тяжело достигнуть успеха.

«С молодыми игроками вы не добьетесь больших побед. Этого просто не произойдет. Они не прошли через трудные ситуации, например, как удерживать преимущество, как распоряжаться временем в концовках матчей – все эти вещи. Поэтому на площадке должны быть ветераны, которые также исполняют роль тренеров.

И это не просто «тренер говорит, а игроки слушают», это должно быть естественно. А добиться этого можно только когда в команде есть прошлое поколение: «Эй, мы играем вот таким образом. Это баскетбол «Рокетс». Вот как мы делаем этот «пик-н-ролл». Это помогает молодым ребятам. Но также укрепляет систему, которую пытаются внедрить тренеры», – сказал Томьянович в интервью HoopsHype.

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