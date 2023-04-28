Джимми Батлер: «Мне ничего не давалось просто так. Знаю, чего можно добиться тяжелой работой над собой»
Звездный форвард «Майами» Джимми Батлер рассказал, что именно постоянная работа над собой является причиной его успеха как игрока.
«Люди спрашивают: «Почему ты продолжаешь этим заниматься?». Я не собираюсь возвращаться к той жизни, которой жил раньше. Это дерьмо закончилось. Мне ничего не давалось просто так, мужик. Ничего. Мне некуда было идти, а когда я поступил в университет Маркетт, они сказали: «Этот ублюдок не справится». Ладно, посмотрим.
Никогда не работал над своей игрой, будь я в колледже или средней школе, потому что думал: «Все равно не стану профессионалом. Я из Техаса, а не McDonald’s All-American». Постоянно сомневался в себе, и поэтому смешно слышать, когда люди говорят: «Знал, что у Джимми все получится». Да хватит врать, мать вашу. Я сам этого не знал.
Никогда не был хорош, поэтому знаю, чего можно добиться тяжелой работой над собой. Я не побеждал ни на одном уровне. Но и не хочу, чтобы моя карьера так закончилась. Можете ли вы сказать, что я неудачник? Нет. Дайте мне этот чемпионский перстень. Я делаю это не ради славы, не ради денег, а просто так. Единственная причина, по которой я играю в баскетбол, это то, что когда выхожу против всем нам известных парней, они говорят: «Этот ублюдок что-то умеет», – сказал Батлер в подкасте Knuckleheads после четвертой игры серии.
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Джимми, верим.