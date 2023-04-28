Джимми Батлер: «Мне ничего не давалось просто так. Знаю, чего можно добиться тяжелой работой над собой»

Звездный форвард « » рассказал, что именно постоянная работа над собой является причиной его успеха как игрока.

«Люди спрашивают: «Почему ты продолжаешь этим заниматься?». Я не собираюсь возвращаться к той жизни, которой жил раньше. Это дерьмо закончилось. Мне ничего не давалось просто так, мужик. Ничего. Мне некуда было идти, а когда я поступил в университет Маркетт, они сказали: «Этот ублюдок не справится». Ладно, посмотрим.

Никогда не работал над своей игрой, будь я в колледже или средней школе, потому что думал: «Все равно не стану профессионалом. Я из Техаса, а не McDonald’s All-American». Постоянно сомневался в себе, и поэтому смешно слышать, когда люди говорят: «Знал, что у Джимми все получится». Да хватит врать, мать вашу. Я сам этого не знал.

Никогда не был хорош, поэтому знаю, чего можно добиться тяжелой работой над собой. Я не побеждал ни на одном уровне. Но и не хочу, чтобы моя карьера так закончилась. Можете ли вы сказать, что я неудачник? Нет. Дайте мне этот чемпионский перстень. Я делаю это не ради славы, не ради денег, а просто так. Единственная причина, по которой я играю в баскетбол, это то, что когда выхожу против всем нам известных парней, они говорят: «Этот ублюдок что-то умеет», – сказал Батлер в подкасте Knuckleheads после четвертой игры серии.

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