Стив Керр поддержал Янниса Адетокумбо, который не считает вылет в 1-м раунде провалом

Главный тренер « » рассказал о своей реакции на пресс-конференцию лидера « » после вылета команды из плей-офф.

Адетокумбо заявил, что не считает сезон провальным, несмотря на поражение в первом раунде.

«Моя реакция была такой, что нам повезло иметь Янниса в этой лиге. Не только за его талант, но и за его человечность, за его точку зрения. Он прав. Неужели в каждый год происходят 29 провалов? Побеждает ведь одна команда. Это просто не может быть игрой с нулевой суммой. И я вижу собственными глазами, как усердно работают парни, как много вкладывают в это.

Мы слышим такие термины, как позор или стыд. Почему кто-то в «Милуоки» должен смущаться или стыдиться того, что они проиграли серию плей-офф? Они не должны. Яннис прав. Никто не должен стыдиться. Пока они работают и прилагают усилия, а вы знаете, что они это делали, никто не должен стыдиться. НБА – лига высочайшего уровня. «Майами» – потрясающая команда. Джимми Батлер – один из лучших игроков лиги. Эрик Споэльстра – один из лучших тренеров лиги. Вы можете говорить все что угодно – апсет, восьмая команда побила первую – но это величайшие игроки на Земле. Они соревнуются друг с другом. И кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И мне кажется, что нам сильно повезло, что такой парень, как Яннис, является одним из ведущих представителей лиги, что он внушает людям некоторый смысл и предлагает перспективу.

Когда вы читаете подобные вещи, это ошеломляет, но таков мир, в котором мы живем, и мы все знаем, на что подписываемся. Но здорово, когда у вас есть такие люди, как Яннис, которые пытаются всех вразумить», – заявил Керр.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой