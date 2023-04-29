Стив Керр поддержал Янниса Адетокумбо, который не считает вылет в 1-м раунде провалом

Теги Голден Стэйт Майами Милуоки НБА Стив Керр НБА плей-офф Яннис Адетокумбо Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр рассказал о своей реакции на пресс-конференцию лидера «Милуоки» Янниса Адетокумбо после вылета команды из плей-офф.

Адетокумбо заявил, что не считает сезон провальным, несмотря на поражение в первом раунде.

«Моя реакция была такой, что нам повезло иметь Янниса в этой лиге. Не только за его талант, но и за его человечность, за его точку зрения. Он прав. Неужели в НБА каждый год происходят 29 провалов? Побеждает ведь одна команда. Это просто не может быть игрой с нулевой суммой. И я вижу собственными глазами, как усердно работают парни, как много вкладывают в это.

Мы слышим такие термины, как позор или стыд. Почему кто-то в «Милуоки» должен смущаться или стыдиться того, что они проиграли серию плей-офф? Они не должны. Яннис прав. Никто не должен стыдиться. Пока они работают и прилагают усилия, а вы знаете, что они это делали, никто не должен стыдиться. НБА – лига высочайшего уровня. «Майами» – потрясающая команда. Джимми Батлер – один из лучших игроков лиги. Эрик Споэльстра – один из лучших тренеров лиги. Вы можете говорить все что угодно – апсет, восьмая команда побила первую – но это величайшие игроки на Земле. Они соревнуются друг с другом. И кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. И мне кажется, что нам сильно повезло, что такой парень, как Яннис, является одним из ведущих представителей лиги, что он внушает людям некоторый смысл и предлагает перспективу.

Когда вы читаете подобные вещи, это ошеломляет, но таков мир, в котором мы живем, и мы все знаем, на что подписываемся. Но здорово, когда у вас есть такие люди, как Яннис, которые пытаются всех вразумить», – заявил Керр.

«В спорте нет провалов». Яннис наговорил ерунды, но очаровал весь мир собственной милотой

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18 комментариев

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ShowTime.
Ответ Light Yagami
Не считаю, что мне "повезло" видеть игру Янниса. Обычный бегунок, атлетик фрик с лоу айкью. Забудется очень быстро, но в Милуоки будут помнить, конечно.
янис забудется ? даже если он сейчас карьеру закончит , он будет в зале славы
+14
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+14
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Sonder
Ответ Light Yagami
Не считаю, что мне "повезло" видеть игру Янниса. Обычный бегунок, атлетик фрик с лоу айкью. Забудется очень быстро, но в Милуоки будут помнить, конечно.
мвп финала первое чемпионство милваук за 50 лет дважды мвп регулярки самый известный иностранец в истории лиги

уже забыл
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+9
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ФомаМаня
Неужели почву готовит для своего оправдания?… Ведь в случае проигрыша «воинов» через 2 дня, уже Керру прийдется что то говорить про раннюю рыбалку
+9
-2
+7
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Олександр Дівак
Ответ ФомаМаня
Неужели почву готовит для своего оправдания?… Ведь в случае проигрыша «воинов» через 2 дня, уже Керру прийдется что то говорить про раннюю рыбалку
Все проходит, вот и пришло время гсв. Но 6 финалов, 4 чемп за 8 лет. Чего ему стыдится, что игроки постарели и уже не тянут. Все заканчивается когда-то, завтра придет время закончиться Династии. Именно так, с большой буквы. Так что сравнивать яниса и керра это просто глупо
+5
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Van
Ответ Misha_Sapunov
рассаажи великому чемпиону НБА что ему говорить о коллегах из своего жопинска, ага.
Апелляция к авторитету - лучший вид аргументации. Я бы много чего Керру рассказал и ещё больше рад был бы узнать. То что он великий чемпион не означает, что я обязан быть с ним согласен. Но в твоем залупинске видимо принято свое мнение подальше держать, если слово держит авторитет.
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HI MARS
А Яннис в ответ поддержит Керра после 7го матча?🤔
+3
-2
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ArizonaCactus
Конечно, это не провал, если ты пробился через ПИ и в 6-7 матчах проиграл. А вот если ты победитель регулярки, один из главных претендентов, то в этом случае, это не просто провал, а позорище!!
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кандид
Абсолютно адекватно выразился.
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Cubs-V
Ответ ФомаМаня
Неужели почву готовит для своего оправдания?… Ведь в случае проигрыша «воинов» через 2 дня, уже Керру прийдется что то говорить про раннюю рыбалку
ГСВ пока еще не проиграли.
Да и к чему готовиться Керр? Его команда 1 год плавала на дне, второй вылетела в ПИ...
А тут светит потенциальный вылет в 1 раунде...
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Сергей Орлов
Сейчас сюда придет Баудолино и раскидает Керра по фактам (нет).
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Cubs-V
Такое чувство, что Майами готовили эту серию целый сезон.
А Джимми накапливал ману.
После долгих лет более-менее очевидных результатов, мы придем к тому, что 8 команда через ПИ, будет выбивать фаворита.
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Anton Chevychalov
Ответ Cubs-V
ГСВ пока еще не проиграли. Да и к чему готовиться Керр? Его команда 1 год плавала на дне, второй вылетела в ПИ... А тут светит потенциальный вылет в 1 раунде...
Т.е. предыдущего года не было?
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Cubs-V
Ответ Anton Chevychalov
Т.е. предыдущего года не было?
Я про то, что Керр уже проходил, куда более плачевные резалты. Это сложно понять?
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Misha_Sapunov
Ответ Van
Все это разговоры для бедных. Смысл спорта БУКВАЛЬНО в победе. Не надо читать нравоучения и делать вид, что это не так. Вообще ничего против не имею, проиграли и проиграли. Посидите поплачьте в уголке, ничего, переживете. А простым болельщикам какое до этого дело должно быть? Ой, над бедными Милоуки постебались, как страшно. Или всем теперь молчать и делать вид, что Джимми Батлер не ######### (бан уже ловил за мат, так что сами сюда слово вставьте, но мы все его знаем) первую команду в регулярке и главного претендента на чемпионат, по версии букмекеров? Все эти разгоны про эмоции спортсменов и их душевное состояние очень верны и совпадают с духом времени. В жизни есть место настоящим трагедиям. Мои соболезнования Майку Буденхольцеру. Но разве кто то всерьез (кроме неадекватов) хейтит Милуоки? Или других спортсменов? Стив Керр, нам плевать. У всех болельщиков своего ###### в жизни хватает. В общем, не надо своим морализаторством пытаться пристыдить тех, кто угорает над Милуоки. Джимми Батлер убил Оленей. А перед этим ###### их.
рассаажи великому чемпиону НБА что ему говорить о коллегах из своего жопинска, ага.
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