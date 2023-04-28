«Заплатил 1,7 млн евро штрафов из-за постов в соцсетях. Мне надо не ругаться, а бить людей?» Димитрис Яннакопулос – о наказаниях за драку

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос резко отреагировал на небольшие дисциплинарные санкции от , последовавшие после массовой драки в матче между « » и « ». Игроки отделались дисквалификациями на несколько матчей.

«Я выложил 300 тысяч евро после того, как турецкие болельщики оскорбляли меня в соцсетях, а я всего лишь им ответил. Заплатил 120 тысяч евро, когда не последовал решению дисциплинарной коллегии и Евролиги, которые не разрешили мне посещать арены. Заплатил 1,7 млн евро персональных штрафов, потому что мои посты в соцсетях расценили как нападки на Евролигу. Как я должен себя чувствовать, когда весь европейский баскетбол стал посмешищем из-за того, что случилось в матче между «Реалом» и «Партизаном»?

Что я должен делать теперь? Как я должен себя чувствовать? Евролига или дисциплинарная коллегия подумали об этом? Что они этим мне говорят? Что, в следующий раз мне надо не ругаться, а бить людей? Мои соцсети читают 250 тысяч человек. Насколько я знаю, Евролигу смотрят миллионы, десятки миллионов людей по всему миру. Вы наказываете игроков на 3-5 матчей, а я плачу 1,7 млн? Что-то здесь не так», – написал Яннакопулос в социальной сети.

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