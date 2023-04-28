«Заплатил 1,7 млн евро штрафов из-за постов в соцсетях. Мне надо не ругаться, а бить людей?» Димитрис Яннакопулос – о наказаниях за драку

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Реал Димитрис Яннакопулос Баскетбол

Владелец «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос резко отреагировал на небольшие дисциплинарные санкции от Евролиги, последовавшие после массовой драки в матче между «Реалом» и «Партизаном». Игроки отделались дисквалификациями на несколько матчей.

«Я выложил 300 тысяч евро после того, как турецкие болельщики оскорбляли меня в соцсетях, а я всего лишь им ответил. Заплатил 120 тысяч евро, когда не последовал решению дисциплинарной коллегии и Евролиги, которые не разрешили мне посещать арены. Заплатил 1,7 млн евро персональных штрафов, потому что мои посты в соцсетях расценили как нападки на Евролигу. Как я должен себя чувствовать, когда весь европейский баскетбол стал посмешищем из-за того, что случилось в матче между «Реалом» и «Партизаном»?

Что я должен делать теперь? Как я должен себя чувствовать? Евролига или дисциплинарная коллегия подумали об этом? Что они этим мне говорят? Что, в следующий раз мне надо не ругаться, а бить людей? Мои соцсети читают 250 тысяч человек. Насколько я знаю, Евролигу смотрят миллионы, десятки миллионов людей по всему миру. Вы наказываете игроков на 3-5 матчей, а я плачу 1,7 млн? Что-то здесь не так», – написал Яннакопулос в социальной сети.

Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую

Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона

Проклятье «Клипперс» существует! 50 лет без финала из-за травм, промахов на драфте и ошибок на последних секундах

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sanan1908
Полностью согласен с ним. Человек почувствовал себя борцом , а ему всего-то 5 игр штрафа дали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Asanov
Двойные стандарты? Не не слышали...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий