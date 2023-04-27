Звездный центровой « » высоко отозвался о своем сопернике по второму раунду плей-офф « ».

«Вероятно, «Санс» являются главными фаворитами на победу в чемпионате. У них потрясающий состав. Отличный тренерский штаб. Есть Крис Пол, который, возможно, является лучшим плеймейкером. Букер и Кей Ди – суперзвезды, возможно, лучшие игроки в НБА на данный момент. Это очень большой вызов для нас.

Конечно, отдых помогает. Хорошо, мы прошли первый раунд, и теперь предстоит сделать еще один шаг. Нам нужна такая же концентрация или даже лучше на следующую серию», – сказал Йокич в интервью Eurohoops.

Первый матч серии пройдет в субботу.

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