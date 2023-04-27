Никола Йокич: «Вероятно, «Финикс» является главным фаворитом на чемпионство»

Теги Денвер Крис Пол Финикс НБА Кевин Дюрэнт НБА плей-офф Никола Йокич Девин Букер Баскетбол

Звездный центровой «Денвера» Никола Йокич высоко отозвался о своем сопернике по второму раунду плей-офф «Финиксе».

«Вероятно, «Санс» являются главными фаворитами на победу в чемпионате. У них потрясающий состав. Отличный тренерский штаб. Есть Крис Пол, который, возможно, является лучшим плеймейкером. Букер и Кей Ди – суперзвезды, возможно, лучшие игроки в НБА на данный момент. Это очень большой вызов для нас.

Конечно, отдых помогает. Хорошо, мы прошли первый раунд, и теперь предстоит сделать еще один шаг. Нам нужна такая же концентрация или даже лучше на следующую серию», – сказал Йокич в интервью Eurohoops.

Первый матч серии пройдет в субботу.

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18 комментариев

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Asanov
снимает давление с команды. все логично
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Jerry Rodrogha
Велик могучим русский языка
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Mikl_5555
истину глаголит
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Додик Аксель
Противостояние этих команд будет интересным и захватывающим. Отдаю преимущество в этой серии Финиксу.
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blooooomka
Ответ serginn
Когда-то многие так же рассуждали про Бостон 2008
Дюрант, Пол - возрастные игроки , склонные к травмам. Полу 38 на носу, Дюранту без малого 35. Это учти! Гарнетт с Пирсом было 34 и 33 , это уже помладше...
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Tiemme
Ответ Archer_Great
Отнюдь. Финикс фавориты серии, поэтому он просто констатирует факт. Если(!) без травм, то Санз для любой команды будут большущей головной болью. Проблема только как раз в том, что лидеры бегают по 40+ минут (КД вообще по 43+), что может сказаться в конечном итоге.
Да как же все задолбали с этой мантрой!! Первый ПО в жизни смотришь?! Всегда в ПО лидеры играют по 40+ минут. ВСЕГДА!! А КД и в регулярен в Бруклине по 42 мин за матч играл! А Букер 38-39! Для него увеличение игрового времени на пару минут ничего не значит. Тем более, что перерывы между матчами ПО больше, а между раундами - вообще 4 дня! Все успеют отдохнуть и восстановиться! Хорош уже ерунду пороть!
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blooooomka
Не ставлю на Денвер или Финикс , потому что им придется стартовой пятёркой играть по 40+ очков , чтоб что-то добыть. Скамейки нет совсем, а у Финикса как по мне вообще ещё хуже. Им нужно сразу делать задел очков 15 - 20 , чтоб могли отдохнуть и выпустить скамеечников
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Archer_Great
Ответ Вадим flanec
Никола стелет соломку.
Отнюдь. Финикс фавориты серии, поэтому он просто констатирует факт. Если(!) без травм, то Санз для любой команды будут большущей головной болью. Проблема только как раз в том, что лидеры бегают по 40+ минут (КД вообще по 43+), что может сказаться в конечном итоге.
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Tiemme
Ответ blooooomka
Не ставлю на Денвер или Финикс , потому что им придется стартовой пятёркой играть по 40+ очков , чтоб что-то добыть. Скамейки нет совсем, а у Финикса как по мне вообще ещё хуже. Им нужно сразу делать задел очков 15 - 20 , чтоб могли отдохнуть и выпустить скамеечников
Аааааааа! Еще один про минуты!! Можно подумать, что лидеры в регулярен играют по 15-17 мин!! Трындец! Всем в школу! Хватит в инете зависать!!
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blooooomka
Ответ ierdnA
Как будто остальные команды меняют 5 на 5, у всех скамейки более менее равны, ближе к финалу ротация будет 6-7 игроков
У некоторых сейчас такая ротация , нужно не сломаться и не выдохнуться , особенно касается возрастных и траматов
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ierdnA
Ответ blooooomka
Не ставлю на Денвер или Финикс , потому что им придется стартовой пятёркой играть по 40+ очков , чтоб что-то добыть. Скамейки нет совсем, а у Финикса как по мне вообще ещё хуже. Им нужно сразу делать задел очков 15 - 20 , чтоб могли отдохнуть и выпустить скамеечников
Как будто остальные команды меняют 5 на 5, у всех скамейки более менее равны, ближе к финалу ротация будет 6-7 игроков
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Mikl_5555
Ответ Вадим flanec
Играть стартовой пятеркой по 40+ ОЧКОВ??? Может играют минуты, а не очки?
минуты=очки(фо)
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blooooomka
Ответ Вадим flanec
Играть стартовой пятеркой по 40+ ОЧКОВ??? Может играют минуты, а не очки?
Да я ошибся , лови плюс
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serginn
Ответ blooooomka
Не ставлю на Денвер или Финикс , потому что им придется стартовой пятёркой играть по 40+ очков , чтоб что-то добыть. Скамейки нет совсем, а у Финикса как по мне вообще ещё хуже. Им нужно сразу делать задел очков 15 - 20 , чтоб могли отдохнуть и выпустить скамеечников
Когда-то многие так же рассуждали про Бостон 2008
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Вадим flanec
Ответ blooooomka
Не ставлю на Денвер или Финикс , потому что им придется стартовой пятёркой играть по 40+ очков , чтоб что-то добыть. Скамейки нет совсем, а у Финикса как по мне вообще ещё хуже. Им нужно сразу делать задел очков 15 - 20 , чтоб могли отдохнуть и выпустить скамеечников
Играть стартовой пятеркой по 40+ ОЧКОВ??? Может играют минуты, а не очки?
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Tiemme
Ну, наконец-то, первый трезвый взгляд на расстановку сил в ПО! А то все предшественники только бубенцами звенели и линейки прикладывали! Йокичу- респект!
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Вадим flanec
Никола стелет соломку.
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