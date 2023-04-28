Джейсон Тейтум: «Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом»

Теги Бостон Майами НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум поделился мнением о серии «Милуоки» – «Майами» (2-4), исход которой стал главной пока что сенсацией плей-офф-2023.

«Это был баскетбол высокого уровня. Классные индивидуальные выступления, то же самое можно сказать о командных. Два отличных коллектива, с отличными игроками и тренерами, было приятно наблюдать за хорошим баскетболом, за обеими сторонами.

Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом. У «Хит» очень хорошая команда, сильный тренер, отличные игроки. Мне кажется, люди не ожидали от них победы, но я бы не сказал, что это апсет», – заявил Тейтум.

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11 комментариев

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Alex Raycon
"Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум поделился мнением о серии «Милуоки» – «Майами» (2-4)"

Поправьте, пожалуйста, 1-4 же по матчам

И да, таки это апсет. Если это не апсет, то я даже не знаю, что ещё можно назвать апсетом
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Archer_Great
Ответ Nocturnal
А слово апсет уже не переводится или что? В чем прикол оставлять его в оригинале?
да ладно вам, это вполне себе нормальный англицизм, наравне, например, с андердогом и фолом. Их тоже можно перевести, но необязательно, ведь и без того понятно, о чем речь
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Свежий
Ну когда люди не ожидают победы восьмой команды над первой, а она выигрывает, это и называется апсетом, где логика Тейтума? 😐
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namankey
Просто отдал дань уважения Хит. Майами хоть и были андердогами, всё таки это не случайная команда в плей-офф
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AEZAKMI228
Сначала выиграем никс с уважением а потом пристрелим лепреконов как с оленями
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k23_reality
Да он же их подкалывает просто)
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Nocturnal
А слово апсет уже не переводится или что? В чем прикол оставлять его в оригинале?
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pele_kan
ну хз, тут где-то был тест, где надо было предсказать исходы всех противостояний, у меня там Милуоки до финала конфы дошел. Так что для меня это апсет)
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Archer_Great
Ответ Свежий
Ну когда люди не ожидают победы восьмой команды над первой, а она выигрывает, это и называется апсетом, где логика Тейтума? 😐
не только люди, но и эксперты всех сортов и мастей.
все признаки налицо, всё указывает на апсет - и ставки буков до серии, и эксперты, оценки, и ожидания, да и игра в регулярке не давала положительных прогнозов в пользу Хит - но всегда найдутся те, кто будут утверждать, что 2+2 не равно 4))
это не просто апсет, но и первое в истории поражение первой команды от восьмой с таким разгромным счетом..это апсетище вообще)
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Dont talk to us
Ответ Nocturnal
А слово апсет уже не переводится или что? В чем прикол оставлять его в оригинале?
Автор новости просто в жесточайшем апсете находится
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pele_kan
Ответ Nocturnal
А слово апсет уже не переводится или что? В чем прикол оставлять его в оригинале?
are you upset ?
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