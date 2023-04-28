Джейсон Тейтум: «Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум поделился мнением о серии «Милуоки» – «Майами» (2-4), исход которой стал главной пока что сенсацией плей-офф-2023.
«Это был баскетбол высокого уровня. Классные индивидуальные выступления, то же самое можно сказать о командных. Два отличных коллектива, с отличными игроками и тренерами, было приятно наблюдать за хорошим баскетболом, за обеими сторонами.
Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом. У «Хит» очень хорошая команда, сильный тренер, отличные игроки. Мне кажется, люди не ожидали от них победы, но я бы не сказал, что это апсет», – заявил Тейтум.
Тупость «Милуоки» – идеальный фон для геройств Джимми Батлера. Шестой раз в истории восьмая команда выбила первую
Шортами Стоктона восхищались герои «Друзей», они возмущали Шака. И были секретом успеха самого Джона
Поправьте, пожалуйста, 1-4 же по матчам
И да, таки это апсет. Если это не апсет, то я даже не знаю, что ещё можно назвать апсетом
все признаки налицо, всё указывает на апсет - и ставки буков до серии, и эксперты, оценки, и ожидания, да и игра в регулярке не давала положительных прогнозов в пользу Хит - но всегда найдутся те, кто будут утверждать, что 2+2 не равно 4))
это не просто апсет, но и первое в истории поражение первой команды от восьмой с таким разгромным счетом..это апсетище вообще)