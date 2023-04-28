Джейсон Тейтум: «Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом»

Форвард « » поделился мнением о серии «Милуоки» – « » (2-4), исход которой стал главной пока что сенсацией плей-офф-2023.

«Это был баскетбол высокого уровня. Классные индивидуальные выступления, то же самое можно сказать о командных. Два отличных коллектива, с отличными игроками и тренерами, было приятно наблюдать за хорошим баскетболом, за обеими сторонами.

Не могу назвать поражение «Милуоки» от «Майами» апсетом. У «Хит» очень хорошая команда, сильный тренер, отличные игроки. Мне кажется, люди не ожидали от них победы, но я бы не сказал, что это апсет», – заявил Тейтум.

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