Евролига. Плей-офф. «Барселона» – «Жальгирис», «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче»

Теги Жальгирис результаты Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Барселона Баскетбол

В пятницу, 28 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Евролиги.

Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» дома встретится с турецким «Фенербахче».

Евролига

Плей-офф

Вторые матчи (до трех побед)

Барселона Испания  –  Жальгирис Литва
Дата проведения
28 апреля, 21.00
Онлайн матча

«Барселона» ведет в серии – 1-0

Олимпиакос Греция  –  Фенербахче Беко Турция
Дата проведения
28 апреля, 21.30
Онлайн матча

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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