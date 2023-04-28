Евролига. Плей-офф. «Барселона» – «Жальгирис», «Олимпиакос» встретится с «Фенербахче»
В пятницу, 28 апреля, двумя матчами продолжится плей-офф Евролиги.
Испанская «Барселона» примет литовский «Жальгирис», греческий «Олимпиакос» дома встретится с турецким «Фенербахче».
Плей-офф
Вторые матчи (до трех побед)
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.00
«Барселона» ведет в серии – 1-0
- Дата проведения
- 28 апреля, 21.30
«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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