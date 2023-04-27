Дарвин Хэм: «Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Никакого давления»

Главный тренер « » спокойно отнесся к поражению в пятом матче серии с « » (99:116, 2-3).

«Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Так что никакого давления нет. Просто играем в баскетбол», – приводит слова тренера журналист ESPN Дэйв Макменамин.

«Озерники» пропустили рывок 26-2, начавшийся во второй половине третьей четверти.

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