Дарвин Хэм: «Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Никакого давления»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм спокойно отнесся к поражению в пятом матче серии с «Мемфисом» (99:116, 2-3).
«Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Так что никакого давления нет. Просто играем в баскетбол», – приводит слова тренера журналист ESPN Дэйв Макменамин.
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