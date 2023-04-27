Дарвин Хэм: «Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Никакого давления»

Теги Лейкерс Мемфис НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм спокойно отнесся к поражению в пятом матче серии с «Мемфисом» (99:116, 2-3).

«Говорили, что мы вообще не выйдем в плей-офф. Так что никакого давления нет. Просто играем в баскетбол», – приводит слова тренера журналист ESPN Дэйв Макменамин.

«Озерники» пропустили рывок 26-2, начавшийся во второй половине третьей четверти.

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5 комментариев

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Antosha-grisha
Без комментариев , убрав АД в 3-ей четверти при -1 чел слил игру за 2 минуты . он неадекватен
+9
-1
+8
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Ржавый крюк Джаббара
Да какое давление на человека, который ничего не решает и абсолютно пустое место.
+8
-2
+6
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Сергей Пузанков
Ответ Король Лев
Говорили до дедлайна. А после усиления в дедлайне вы должны как минимум в финал конфы выходить с таким составом.
Да какое там усиление, Вандербилд с Хачимурой легенды Плейофф что ли? Ещё за пару недель до конца регулярки им даже плей-ин не был гарантирован. В любом случае сезон уже в активе. Но, конечно, хотелось бы хотя бы второй раунд увидеть, тем более против ГСВ.
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