Дарвин Хэм о Хатимуре: «Талант уровня Матча всех звезд»

Главный тренер « » считает, что форварду команды лишь предстоит раскрыть свой потенциал.

«Не думаю, что он еще хоть в какой-то степени показал вам, на что способен. Учитывая, насколько Руи был хорош последнее время, я всегда говорю: «У пацана талант уровня игрока Матча всех звезд», – сказал тренер в разговоре с прессой.

В текущем розыгрыше плей-офф Хатимура набирает в среднем 21,7 очка и 5,3 подбора, реализуя 67% бросков с игры.

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