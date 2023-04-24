Дарвин Хэм о Хатимуре: «Талант уровня Матча всех звезд»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Руи Хатимура Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм считает, что форварду команды Руи Хатимуре лишь предстоит раскрыть свой потенциал.

«Не думаю, что он еще хоть в какой-то степени показал вам, на что способен. Учитывая, насколько Руи был хорош последнее время, я всегда говорю: «У пацана талант уровня игрока Матча всех звезд», – сказал тренер в разговоре с прессой.

В текущем розыгрыше плей-офф Хатимура набирает в среднем 21,7 очка и 5,3 подбора, реализуя 67% бросков с игры.

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9 комментариев

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haibr
Ну не знаю, как у него стата подпрыгнула за эти три матча, больше похоже на аномалию ну и выборка очень короткая. Будем посмотреть.
+6
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Куприн
Эх, помню как переживали из-за переплаты в виде очень полезных пиков второго раунда и Кендрика Нана, который в Вашингтоне покажет как его неправильно использовали в ЛАЛ.
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Алексей Водонос
Хорошо пошутил, хорошо.
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Александр Павлов
Щас сглазите!
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Куприн
Опрометчиво говорить такие вещи перед заключением нового контракта.
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Вадим flanec
Хатимура игрок уровня матча звёзд? Хэму больше не наливать.
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LBJ236
Коуч дело говорит, талант огромный, есть доверие, сейчас всё складывается, как надо.
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kaissa
Ответ haibr
Ну не знаю, как у него стата подпрыгнула за эти три матча, больше похоже на аномалию ну и выборка очень короткая. Будем посмотреть.
Атакует очень уверенно.
Мне почему то верится в него - но естественно будем посмотреть...
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