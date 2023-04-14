Пол Джордж: «Я многому научился, просто играя против Уэйда»

Звездный форвард « » поделился, что бывший игрок « » оказал значительное влияние на него на заре карьеры.

«Я многому научился, просто играя против Уэйда.

Что я вынес от него, так это наставничество и то, какой суперзвездой он был вне площадки. Многие люди не знают, но ДиУэйд попадал во многие передряги. И он все равно такой простой и скромный парень. В первые годы лиге я хотел, чтобы моя карьера была такой же, как у него.

Дуэйн показал себя как отличный бизнесмен; хорошо одевался, хорошо говорил, просто был симпатичной фигурой. И я действительно получил от него несколько дельных советов, когда проходил через всю эту историю со свободными агентами в «Оклахоме», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.

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