Пол Джордж: «Я многому научился, просто играя против Уэйда»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился, что бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд оказал значительное влияние на него на заре карьеры.
«Я многому научился, просто играя против Уэйда.
Что я вынес от него, так это наставничество и то, какой суперзвездой он был вне площадки. Многие люди не знают, но ДиУэйд попадал во многие передряги. И он все равно такой простой и скромный парень. В первые годы лиге я хотел, чтобы моя карьера была такой же, как у него.
Дуэйн показал себя как отличный бизнесмен; хорошо одевался, хорошо говорил, просто был симпатичной фигурой. И я действительно получил от него несколько дельных советов, когда проходил через всю эту историю со свободными агентами в «Оклахоме», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.
Новое кино о рекорде Кобе – искренняя, но неумелая поделка. Вы не узнаете, что было до, во время и после того, как Брайант набрал 81 очко
Семья дня в НБА: дочка Демара Дерозана криками напугала соперника и помогла «Чикаго» пройти «Торонто»
2 комментария