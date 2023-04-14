Пол Джордж: «Я многому научился, просто играя против Уэйда»

Теги Клипперс Майами Дуэйн Уэйд НБА Пол Джордж Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж поделился, что бывший игрок «Майами» Дуэйн Уэйд оказал значительное влияние на него на заре карьеры.

«Я многому научился, просто играя против Уэйда.

Что я вынес от него, так это наставничество и то, какой суперзвездой он был вне площадки. Многие люди не знают, но ДиУэйд попадал во многие передряги. И он все равно такой простой и скромный парень. В первые годы лиге я хотел, чтобы моя карьера была такой же, как у него.

Дуэйн показал себя как отличный бизнесмен; хорошо одевался, хорошо говорил, просто был симпатичной фигурой. И я действительно получил от него несколько дельных советов, когда проходил через всю эту историю со свободными агентами в «Оклахоме», – сказал Джордж в эфире своего подкаста.

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2 комментария

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Олег Иванов
А что за подкаст у Джорджа?Просто не первый раз его упоминают.
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blooooomka
Батя железно в топ5 игроков ,задрафтованых в 21веке, для меня в топ3
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