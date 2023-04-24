Кейонте Джонсон намерен принять участие в драфте НБА
Форвард Канзас Стэйт Кейонте Джонсон объявил о том, что намерен принять участие в драфте НБА этого года.
Джонсон пока не нанимал агента и оставил за собой возможность изменить решение и вернуться в университетскую команду.
Джонсон, как ожидается, будет выбран во втором раунде церемонии.
В 36 матчах завершившегося сезона NCAA Джонсон набирал 17,4 очка и 6,8 подбора в среднем за игру.
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