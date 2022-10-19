Отто Портер пропустит матч с «Кавс» из-за растяжения подколенного сухожилия

Новобранец пропустит первый матч команды в регулярном чемпионате против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.

Форвард продолжает воостанавливаться после растяжения подколенного сухожилия, которое он получил в тренировочном лагере команды.

29-летний Портер в межсезонье подписал с «Рэпторс» двухлетний контракт на сумму 12,3 миллиона долларов.

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