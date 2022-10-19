Отто Портер пропустит матч с «Кавс» из-за растяжения подколенного сухожилия
Новобранец «Торонто» Отто Портер пропустит первый матч команды в регулярном чемпионате против «Кливленда», который состоится сегодня ночью.
Форвард продолжает воостанавливаться после растяжения подколенного сухожилия, которое он получил в тренировочном лагере команды.
29-летний Портер в межсезонье подписал с «Рэпторс» двухлетний контракт на сумму 12,3 миллиона долларов.
Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта
Комментарии