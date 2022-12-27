Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Нантер», «Фос Прованс» сыграет с «Монако» и другие матчи

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Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся восемь матчей.

«Виллербан» примет «Нантер», «Фос Прованс» дома сыграет с «Монако».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Бурк – Роанн
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Ekinox»
Онлайн матча

Шоле – Лимож
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Фос Прованс – Монако
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Palais des sports de Marseille»
Онлайн матча

Ле-Ман – Нанси
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Antarès»
Онлайн матча

Ле-Портель – Блуа
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Le Chaudron»
Онлайн матча

LDLC АСВЕЛ – Нантер
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Астробаль»
Онлайн матча

Париж – Гравлин-Дюнкерк
Дата проведения
27 декабря, 22.00, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 11-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 10-4, Дижон – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, Виллербан – 8-6, Ле-Ман – 7-7, Страсбур – 7-8, Нантер – 6-7, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, Роанн – 5-8, Нанси – 5-9, Париж – 5-9, Фос Прованс – 4-10, По-Ортез – 5-9, Ле-Портель – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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