Чемпионат Франции. «Виллербан» – «Нантер», «Фос Прованс» сыграет с «Монако» и другие матчи

Во вторник, 27 декабря, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A состоятся восемь матчей.

«Виллербан» примет «Нантер», «Фос Прованс» дома сыграет с « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Лимож Дата проведения 27 декабря, 22.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Фос Прованс – Монако Дата проведения 27 декабря, 22.00, «Palais des sports de Marseille» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 11-3, Метрополитан – 11-4, Шоле – 10-4, – 10-4, Бурк – 9-5, Лимож – 8-5, – 8-6, Ле-Ман – 7-7, Страсбур – 7-8, – 6-7, Гравлин-Дюнкерк – 6-8, Блуа – 5-8, Роанн – 5-8, Нанси – 5-9, – 5-9, Фос Прованс – 4-10, По-Ортез – 5-9, Ле-Портель – 4-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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