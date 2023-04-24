Адриатическая лига. «Цедевита-Олимпия» встретится с «Црвеной Звездой»
В понедельник, 24 апреля, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги словенская «Цедевита-Олимпия» примет сербскую «Црвену Звезду».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 апреля, 19.00, «Dvorana Stožice»
Положение команд: Партизан Сербия – 23-2, Црвена Звезда Сербия – 21-3, Будучность Черногория – 18-8, Цедевита-Олимпия Словения – 17-9, ФМП Сербия – 14-11, Мега Сербия – 11-14, Задар Хорватия – 11-14, Студентски Центар Черногория – 11-15, Игокеа Босния и Герцеговина – 11-15, Сплит Хорватия – 10-14, Цибона Хорватия – 9-17, Морнар Бар Черногория – 8-18, Борац Чачак Сербия – 7-19, Скопье Северная Македония - 7-19.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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