Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» сыграет с МБА

Теги результаты Надежда жен чемпионат России жен МБА жен Баскетбол

В понедельник, 24 апреля, в третьем матче серии за бронзу женского чемпионата России «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

За 3-е место (до трех побед)

Третий матч

НАДЕЖДА – МБА

24 апреля. 17:00

МБА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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