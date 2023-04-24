Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. «Надежда» сыграет с МБА
В понедельник, 24 апреля, в третьем матче серии за бронзу женского чемпионата России «Надежда» в Оренбурге примет московскую МБА.
Женщины
Премьер-лига
За 3-е место (до трех побед)
Третий матч
НАДЕЖДА – МБА
24 апреля. 17:00
МБА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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