Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. МБА примет «Надежду» во втором матче серии
В четверг, 20 апреля, МБА примет оренбургскую «Надежду» во втором матче серии за бронзу чемпионата России.
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
За 3-е место (до трех побед)
Второй матч
МБА – Надежда
20 апреля. 18:00
МБА ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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