Премьер-лига. Женщины. За 3-е место. МБА примет «Надежду» во втором матче серии

В четверг, 20 апреля, МБА примет оренбургскую « » во втором матче серии за бронзу чемпионата России.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

За 3-е место (до трех побед)

Второй матч

МБА – Надежда

20 апреля. 18:00

МБА ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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