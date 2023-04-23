Пятерым участникам драки на школьном матче в США, в результате которой погиб 60-летний мужчина, не будут предъявлены уголовные обвинения

Полиция штата Вермонт объявила, что пятеро взрослых обвиняются в причастности к драке на матче школьных команд, в результате которой погиб 60-летний мужчина.

После просмотра нескольких видеозаписей инцидента, который произошел в Олбурге, штат Вермонт, в конце января, следователи пришли к выводу, что драка случилась в результате словесной перепалки между двумя группами болельщиков. Один из участников драки, 60-летний Расселл Жиру, перенес сердечный приступ на пути домой. Мужчина скончался в больнице спустя два часа.

Пятеро взрослых в возрасте от 24 до 32 лет обвиняются в совершении правонарушения по статье «простое нападение — взаимная драка в общественном месте и хулиганство».

Полиция заявила, что не нашла достаточно доказательств в поддержку обвинений в уголовном правонарушении.

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