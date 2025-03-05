«Не торопиться и не тупить». Тайрон Лю описал решение проблем «Клипперс»
«Клипперс» отдали «Финиксу» матч, выигрывая на 23 очка.
Главный тренер команды Тайрон Лю прокомментировал пути решения проблем команды, проигравшей 6 из 10 последних матчей.
«Не торопиться и не тупить при этом. Все очень просто», – заключил специалист.
«Защита, мы должны лучше играть в защите. Все 48 минут. Заставлять друг друга отвечать за результат и доверять команде. Даже в нападении не все ладно. Надо придерживаться плана. Помощи со стороны не будет», – заключил центровой Ивица Зубац, личный рекорд в 35 очков которого не спас команду от поражения (117:119).
«Клипперс» уступили первый матч бэк-ту-бэк. Вторая встреча с находящимся на подъеме «Детройтом» пройдет без участия форварда Кавая Ленарда.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Линна
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