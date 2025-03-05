«Не торопиться и не тупить». Тайрон Лю описал решение проблем «Клипперс»

«Клипперс» отдали «Финиксу» матч, выигрывая на 23 очка.

Главный тренер команды Тайрон Лю прокомментировал пути решения проблем команды, проигравшей 6 из 10 последних матчей.

«Не торопиться и не тупить при этом. Все очень просто», – заключил специалист.

«Защита, мы должны лучше играть в защите. Все 48 минут. Заставлять друг друга отвечать за результат и доверять команде. Даже в нападении не все ладно. Надо придерживаться плана. Помощи со стороны не будет», – заключил центровой Ивица Зубац , личный рекорд в 35 очков которого не спас команду от поражения (117:119).

«Клипперс » уступили первый матч бэк-ту-бэк. Вторая встреча с находящимся на подъеме «Детройтом » пройдет без участия форварда Кавая Ленарда.