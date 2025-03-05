34 очка Кевина Дюрэнта позволили «Санз» отыграть «-23» и победить «Клипперс»

Кевин Дюрэнт помог вырвать победу у «Клипперс» (119:117).

Форвард «Финикса » завершил матч с 34 очками, 7 подборами, 4 передачами и 2 блок-шотами, реализовав 10 из 22 бросков с игры, 4 из 11 трехочковых и 10 из 10 штрафных.

Дюрэнт и запасной защитник Коллин Гиллеспи (10) набрали 29 очков в заключительной четверти и сумели преодолеть преимущество «Клипперс » в 23 очка под конец 3-й 12-минутки.

Трехочковый Гиллеспи с передачи Дюрэнта за 36 секунд до конца встречи вывел «Санз» вперед на 5 очков и помог продержаться до финального свистка.

Центровой «Клипперс» Ивица Зубац установил рекорд карьеры, набрав 35 очков. На его счету также 10 подборов и 3 передачи.