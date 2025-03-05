«Монако» интересуется Чимези Мету

Чимези Мету привлекает интерес клубов Евролиги.

Сезон 27-летнего форварда в «Барселоне» проходит не слишком удачно из-за травм. Контракт игрока с испанским клубом заканчивается в июне и дальнейшее сотрудничество находится под вопросом из-за финансовой ситуации команды.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, среди соперников с ярко выраженным интересом к баскетболисту выделяется «Монако ».

Мету отыграл 6 сезонов в НБА, набирая 5,9 очка, 6 подборов и 1,7 перехвата в среднем.

В этом розыгрыше Евролиги на счету форварда 10,7 очка и 4,7 подбора в 20 матчах.