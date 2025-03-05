«Монако» интересуется Чимези Мету
Чимези Мету привлекает интерес клубов Евролиги.
Сезон 27-летнего форварда в «Барселоне» проходит не слишком удачно из-за травм. Контракт игрока с испанским клубом заканчивается в июне и дальнейшее сотрудничество находится под вопросом из-за финансовой ситуации команды.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, среди соперников с ярко выраженным интересом к баскетболисту выделяется «Монако».
Мету отыграл 6 сезонов в НБА, набирая 5,9 очка, 6 подборов и 1,7 перехвата в среднем.
В этом розыгрыше Евролиги на счету форварда 10,7 очка и 4,7 подбора в 20 матчах.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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