Арбитры Евролиги получают до 5000 евро за матч
Стала известна максимальная ставка судей Евролиги.
Зарплаты арбитров варьируются в зависимости от этапа соревнования. Сетка разделена на 3 уровня. Максимальная ставка – 5000 евро без учета налогов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Донатаса Урбонаса
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